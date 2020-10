FIFA 21 & Madden NFL 21: Der Releasetermin für die PlayStation 5 und die Xbox Series X steht

"FIFA 21" erscheint im Dezember für die neuen Konsolen.

Vor wenigen Wochen legte „FIFA 21“ auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 einen erfolgreichen Start hin. Darüber hinaus wurde der Titel in Form der sogenannten Legacy-Edition auch für Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden zudem die Next-Generation-Konsolen in Form der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S mit technisch aufpolierten Versionen bedacht. Nachdem bisher noch unklar war, wann die Next-Generation-Version von „FIFA 21“ erscheinen wird, sorgte EA heute für Klarheit und bestätigte den 4. Dezember 2020 als Releasetermin für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Kostenloses Upgrade ist zeitlich begrenzt

Wer „FIFA 21“ bereits für die Xbox One oder die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, erhält im Rahmen von Electronic Arts‘ Dual-Entitlement-Programm die Möglichkeit, seine Version einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Generation-Fassung zu unterziehen. Allerdings haben wir es hier mit einer zeitlich begrenzten Maßnahme zu tun.

So kann die Möglichkeit des kostenlosen Upgrades lediglich bis zum Release eines Nachfolgers, in diesem Fall also „FIFA 22“, in Anspruch genommen werden. Auf der PlayStation 5, der Xbox Series S und der Xbox Series X bekommt „FIFA 21“ diverse technische Verbesserungen spendiert. Freuen dürfen wir uns unter anderem über eine höhere Auflösung, eine bessere Framerate oder überarbeitete Animationen.

Am 4. Dezember 2020 erscheinen zudem die Next-Gen-Versionen von „Madden NFL 21“. Auch hier werden natürlich ein kostenloses Upgrade und technische Verbesserungen geboten.

