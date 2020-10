Resident Evil Infinite Darkness: CG-Serie gehört zum Kanon der Spiele

Claire Redfield könnt ihr ab 2021 bewundern.

Netflix lässt mit „Resident Evil: Infinite Darkness“ an einer animierten Serie arbeiten, die zwei bekannte Figuren der Reihe in den Fokus rückt. Es sind die Protagonisten Claire Redfield und Leon S. Kennedy.

Zu beiden Figuren wurden heute nicht nur neue Bilder verbreitet. Auch teilte Netflix im dazugehörigen Tweet mit, dass sich die Serie nicht an den vorangegangenen Filmen orientieren wird. Stattdessen steht sie im Einklang mit den Spielen von Capcom.

„Wenn die biologische Gefährdung wild um sich greift, können nur zwei erfahrene Zombietöter die Arbeit erledigen. Resident Evil: Infinite Darkness ist eine neue Originalserie, die im Kanon von Capcoms klassischer Survival-Franchise steht“, so Netflix auf Twitter.

Während zur Handlung noch keine Details bekannt sind, steht fest, dass „Resident Evil: Infinite Darkness“ von TMS Entertainment („Dr. Stone“, „Fruits Basket“) zusammen mit dem Director Hiroyuki Kobayashi produziert wird. Die 3DCG-Animation wird von Kei Miyamoto betreut.

Einen präzisen Termin gibt es für „Resident Evil: Infinite Darkness“ noch nicht. Fest steht nur, dass die Serie irgendwann im kommenden Jahr anlaufen wird.

Im Zuge der Ankündigung hieß: „Resident Evil: Infinite Darkness soll 2021 weltweit exklusiv auf Netflix veröffentlicht werden. Drei Jahre nach dem CG-Film Resident Evil: Vendetta aus dem Jahr 2017 hat sich die Technologie weiter entwickelt und den Grundstein für eine neue Serie in beispielloser, vollständiger 3DCG-Animation gelegt.“

