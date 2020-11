Assassin’s Creed Valhalla: Day One-Update, Preload, Freischaltung und Downloadgrößen

Die PS5-Version kann erst ab dem 19. November 2020 gespielt werden.

Der Launch von „Assassin’s Creed Valhalla“ erfolgt in der kommenden Woche. Passend dazu wurde im Vorfeld der Day One-Patch mit der Versionsnummer 1.0.2 zum Download bereitgestellt.

„Hiermit möchten wir euch darüber informieren, dass Assassin’s Creed Valhallas Day One Title Update für die Xbox-Konsolenfamilie, PS4/PS5, PC, Google Stadia und Amazon Luna verfügbar ist“, so Ubisoft. Doch was ändert sich mit dem Update? Hier ist die Antwort:

Spielverbesserungen:

Feinabstimmung der Spielbalance

Verschiedene Quest-basierte Probleme behoben

Verbesserte Performance und Stabilität

Diverse Fehlerbehebungen

Neue Inhalte:

Zusätzliche lokalisierte Audio-Packs hinzugefügt.

Die Animus-Datenbank kehrt zurück. Der Codex besteht aus zwei Teilen – Datenbank und Tutorials: Die Datenbank bietet Informationen über die Welt und ihre Menschen. Die Tutorials bieten Einblicke in alles, was ihr bisher gelernt habt.



Downloadgrößen von Assassin’s Creed Valhalla

Zudem verrät Ubisoft, welche Downloadgrößen „Assassin’s Creed Valhalla“ auf den einzelnen Plattformen zu bieten hat. Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Rundungswerte:

Xbox Series X|S: 45 GB

Xbox One: 44 GB

PS5: 45 GB

PS4: 45 GB

PC: 45 GB

Außerdem wurden Angaben zu den Preload-Zeiten gemacht. Sie lassen sich einer Grafik entnehmen, wobei hierzulande nur der europäische Teil interessant ist.

Im Fall der PS4 kann der Preload von „Assassin’s Creed Valhalla“ ab dem 8. November 2020 um Mitternacht gestartet werden. Die Freischaltung des Spiel erfolgt dann pünktlich zum Launch am 10. November 2020. Für Xbox-Spieler läuft der Preload bereits. PS5-User legen zum Launch der Konsole los, der hierzulande am 19. November 2020 erfolgen wird.

Hier die weiteren Freischaltzeiten:

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 für PC, Xbox One, PS4, PS5, Stadia, Xbox Series S und Xbox Series X veröffentlicht. Die PS5-Version kann jedoch erst zum hiesigen Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020 gespielt werden. Mehr zu „Assassin’s Creed Valhalla“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Hier ein paar neue Spielszenen, die von Microsoft veröffentlicht werden, aber inhaltlich dem entsprechen, was Spieler auf der PS5 erwarten können:

