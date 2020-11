Spider-Man Miles Morales: Adidas-Sneaker zum Spiel angekündigt

Die Schuhe sind in den Farben Schwarz und Rot gehalten.

Im neuesten Spiderman-Abenteuer trägt der Superheld Miles Morales stylische Sneaker von Adidas. Genauer gesagt handelt es sich um das Modell „Superstar“ in den Farben Schwarz und Rot. Schon bald werdet ihr die Möglichkeit erhalten, diese Schuhe selbst zu tragen.

Sony und Adidas sind nämlich eine Kollaboration eingegangen und werden Spideys exklusive Treter bereits am 19. November in ausgewählten Ländern auf den Markt bringen. Die deutschen Fans werden sich etwas länger gedulden müssen. Hierzulande werden die Schuhe wohl am 4. Dezember erscheinen. Darauf deutet folgender Eintrag im deutschen Adidas-Shop hin. Anscheinend wird das Modell lediglich in Kindergrößen verfügbar sein.

Dort könnt ihr bereits zahlreiche Fotos des Schuhmodells betrachten. Die Schuhe sehen exakt aus wie im Spiel. Auf der Vorderseite erkennen wir das PlayStation-Logo, während hinten das Spiderman-Symbol zu sehen ist. Auch auf der Innensohle ist das bekannte Markenzeichen zu sehen. Zusätzlich sehen wir dort die Schriftzüge „PlayStation“ und „Marvel“. Die Sohle des Schuhs ist in knalligem Rot gehalten. Das Obermaterial besteht, wie es bei diesem Modell üblich ist, aus Leder.

Die Fans zeigen sich verärgert

In alten Comics sowie dem Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ trägt Miles übrigens Nike Air Jordans. Deshalb sind viele Fans über den Schuhwechsel verärgert. Sie finden, dass zu einem Teenager wie Miles ein modernes Schuhmodell besser passen würde. Außerdem hätten viele von ihnen ein dreifarbiges Design begrüßt.

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint mit dem heutigen Tag für PS4, während die Next-Gen-Version am 19. November veröffentlicht wird. An diesem Tag erscheint hierzulande die neue PS5.

