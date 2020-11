Spider-Man Miles Morales: Launch-Trailer eingetroffen

Der heute veröffentlichte Launch-Trailer zu "Spider-Man: Miles Morales" stimmt auf das kommende Superhelden-Abenteuer ein. Am Donnerstag wird das Spiel für die PS4 erscheinen, während sich die PS5-Spieler noch eine Woche gedulden müssen.

Miles Morales versucht in die Fußstapfen seines Mentors zu treten.

Der Launch-Trailer zu „Spider-Man: Miles Morales“ ist jetzt verfügbar. Dieser ermöglicht euch einen ausführlichen Einblick in das kommende Superhelden-Abenteuer. Wie üblich haben wir den Trailer für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

In diesem Spinoff der „Spider-Man“-Reihe wird der Aufstieg von Miles Morales thematisiert. Der Teenager versucht in die Fußstapfen von Peter Parker zu treten. Dabei wird New York von einer neuen Gefahr heimgesucht. Zwischen einem hinterhältigen Energiekonzern und einer Hightech-Armee ist ein Machtkampf um die Stadt ausgebrochen. Miles ist gezwungen, sein eigener Spider-Man zu werden und die Stadt zu retten.

Miles Morales hebt sich vor allem durch seine explosiven Fähigkeiten von Peter Parker ab. Er verfügt über bioelektronische Giftstoßattacken und die Möglichkeit, sich vor seinen Gegnern zu tarnen. Während die Grenzen zwischen seinem Privatleben und dem Kampf gegen die kriminellen Machenschaften verwischen, findet er heraus, wem er vertrauen kann und was Zuhause sein wirklich bedeutet.

PS5-Features sorgen für immersives Spielerlebnis

Auf der PS5 könnt ihr mit beeindruckender Grafik und ultraschnellen Ladezeiten rechnen. Wie bei allen anderen PS5-Spielen soll das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sowie der räumliche 3D-Sound für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Wenn ihr euch für die Ultimate-Edition des Spiels entscheidet, erhaltet ihr zudem ein Remaster von „Marvel’s Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 dazu.

Wenn ihr wissen möchtet, wie gut „Spider-Man: Miles Morales“ im Test abschneidet, solltet ihr euch unser kürzlich veröffentlichtes Review zum Spiel ansehen:

Zum Thema

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 12. November für PS4, während die Next-Gen-Version zum Launch der PS5 in den Handel kommt. Am 19. November ist es endlich soweit.

