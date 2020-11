Call of Duty Black Ops Cold War: Spieler berichten von Controller-Problemen

Einige PlayStation 4-Spieler müssen sich in "Call of Duty: Black Ops Cold War" mit einem Bug herumärgern.

Seit gestern ist „Call of Duty: Black Ops Cold War“ offiziell im Handel erhältlich, in dem wir uns in die Wirren des Kalten Krieges stürzen. Allerdings wurde die Freude über den neuesten Ableger der „Black Ops“-Saga bei einigen Spielern offenbar schnell getrübt. Derzeit häufen sich, wie unter anderem VG24/7 berichtet, Meldungen von PS4-Gamern, die von einem massiven Bug schreiben, der sie daran hindert, das Spiel zu spielen.

Bug betrifft sowohl Singeplayer als auch Multiplayer

Besagter Bug kann zu Beginn der dritten Mission der Singeplayer-Kampagne „Fractured Jaw“ auftreten. Der Fehler sorgt dafür, dass sich der DualShock 4-Controller abschaltet und sich anschließend nicht wieder mit der Konsole verbinden lässt. Die PlayStation 4 muss deshalb manuell abgeschaltet und neu gestartet werden, um sie wieder normal nutzen zu können. Obwohl sich vor allem PS4-Spieler darüber beschweren, die derzeit die Story von „Black Ops Cold War“ durchspielen wollen, soll der Bug ebenfalls Multiplayer-Matches und den Zombie-Modus betreffen.

Zuerst berichtete ein User auf reddit von diesem Problem. Anschließend habe sich jedoch herausgestellt, besagter Spieler sei beileibe kein Einzelfall. In den sozialen Medien beschwerten sich inzwischen zahlreiche PlayStation 4-Spieler über den Bug und hoffen auf baldige Hilfe von den verantwortlichen Entwicklern bei Treyarch und Raven Software. Bisher äußerten sich jedoch weder die beiden Studios noch Publisher Activision Blizzard zu diesem Problem.

Eine Möglichkeit, den besagten Bug zu überwinden und die Kampagne fortsetzen zu können, beschreiben derweil die Kollegen von PushSquare. Wie sie ausführen, könnten folgende Schritte dabei helfen, das Problem aus der Welt zu schaffen: Zunächst muss die Konsole ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. Danach soll der Controller per USB-Kabel mit der PS4 verbunden werden. Anschließend geht es im Home-Menü der Konsole zu „Einstellungen“, hier zu „Geräte“ und dann weiter zu „Controller“. Bei „Kommunikationsmethode“ soll dann noch von „Bluetooth verwenden“ auf „USB-Kabel verwenden“ gewechselt werden. Wie wir aus eigener leidlicher Erfahrung berichten können, funktioniert dies allerdings nicht immer.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien am 13. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S sowie den PC. Eine Version für PlayStation 5 wird hierzulande am 19. November 2020 veröffentlicht.

Habt ihr ebenfalls mit diesem Bug in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu kämpfen?

