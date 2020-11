NEO The World Ends with You: Square Enix-Rollenspiel mit Trailer angekündigt

Square Enix wird das Action-Rollenspiel "NEO: The World Ends with You" im nächsten Jahr für PS4 und Switch veröffentlichen. Einen ersten Trailer seht ihr schon heute.

Der Launch von "NEO The World Ends with You" erfolgt im kommenden Jahr.

Square Enix hat zum Wochenstart das Action-Rollenspiel „NEO: The World Ends with You“ angekündigt. Erscheinen soll es irgendwann im Sommer 2021 für die beiden Konsolen PlayStation 4 und Nintendo Switch. Auch an einen ersten Trailer wurde gedacht. Ihr könnt ihn euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Schlacht um Leben und Tod

Das Action-Rollenspiel schickt euch in die Straßen von Shibuya, wo ihr am sogenannten „Reaper’s Game“ teilnehmt. Es ist eine Schlacht um Leben und Tod. In der Rolle von Rindo steht ihr vor der Aufgabe, die Hintergründe des gefährlichen Spiels zu ergründen und das Schicksal umzukehren.

Wie schon beim NDS-Vorgänger aus dem Jahr 2008 gehört der einzigartige Zeichenstil zu den Hauptmerkmalen von „NEO: The World Ends With You“. Vor zwei Jahren folgte die „Final Mix“-Version für die Nintendo Switch.

„NEO: The World Ends with You erweckt eine neue Version des modernen Shibuya in einem einzigartigen und von Comics inspirierten Stil zum Leben. Die Spieler können die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und die Kultur dieser geschäftigen Stadt erkunden und genießen, an der Seite ihrer Verbündeten in rasanten Action-Kämpfen gegen Monster kämpfen und Missionen abschließen, während sie versuchen, das Schicksal zu ändern, das ihnen auferlegt wurde“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Ergänzend wird mit „The World Ends With You: The Animation“ ein Anime zum Spiel veröffentlicht. Schon im April 2021 sei mit den ersten Episoden zu rechnen. Mit dem Anime möchten die Macher nicht nur dem Zeichenstil der Reihe treu bleiben, sondern auch der Geschichte.

Zum Thema

Davon abgesehen sind die bisherigen Details zu „NEO: The World Ends with You“ recht dünn gesät, was sich in den kommenden Monaten bis zum Launch des Rollenspiels ändern sollte. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

