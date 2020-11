GreedFall: Release für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

"GreedFall" erscheint in einer New-Gen-Version.

Focus Home Interactive und die Spiders Studios haben mitgeteilt, dass das Rollenspiel „GreedFall“ für die New-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und die PlayStation 5 umgesetzt wird. Angekündigt wurden die neuen Versionen mit neuen Inhalten, die womöglich auch die bestehenden Fassungen des Spiels erreichen werden.

„Von GreedFall wurden weltweit über eine Million Exemplare verkauft. Vielen Dank, dass ihr die Reise so unglaublich gestaltet habt. Nach dem Feedback unserer Community kommt Teer Fradee nun auf Next-Gen-Konsolen und erhält neue zusätzliche Inhalte“, so die Macher. Ein Termin wurde zunächst nicht genannt.

