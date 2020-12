PS5 bestellen: Neue Kontingente schon ab morgen – Hier werdet ihr fündig

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Aufgrund der hohen Nachfrage schauten zum Launch der PlayStation 5 leider zahlreiche Spieler in die Röhre und waren nicht in der Lage, sich ihre Konsole zu sichern.

Um die aus der Enttäuschung resultierenden Wogen ein wenig zu glätten, versprach Sony Interactive Entertainment, dass bis Weihnachten regelmäßig neue PS5-Kontingente an den Handel ausgeliefert werden. Nachdem in dieser Woche erste Händler ihre Teilnahme an der vierten Auslieferungswelle bestätigten, wurde nun bekannt gegeben, dass diese bereits am morgigen Donnerstag Morgen, den 3. Dezember 2020 startet.

Bei diesen Händlern warten neue PS5-Konsolen

Dies lässt sich den offiziellen Webseiten von Euronics beziehungsweise Media Markt entnehmen. Wie bereits bestätigt wurde, nehmen auch Expert.de, GameStop.de, Medimax.de und Otto.de an der vierten Welle teil. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass andere große Namen wie Saturn oder Amazon ebenfalls beteiligt sind und neue PS5-Konsole anbieten.

Zu beachten ist, dass die Konsolen erneut nur online und nicht im Einzelhandel an sich angeboten werden. Da erneut mit einer starken Nachfrage zu rechnen ist, sollten sich Interessenten morgen möglichst früh auf den Webseiten der teilnehmen Händler einfinden, um die Chancen zu steigern, sich endlich eine der begehrten PS5-Konsolen zu sichern.

Die PS5 wurde im vergangenen Monat in Europa veröffentlicht und kann – neue Kontingente vorausgesetzt – in zwei unterschiedlichen Versionen erstanden werden. Neben der klassischen Variante, die für 499,99 Euro angeboten wird, warten die Digital-Edition auf Spieler, die ihre Titel ohnehin nur noch in Form von Downloads beziehen. Die Digital-Edition wurde zum Preis von 399,99 Euro und ohne ein optisches Laufwerk ins Rennen geschickt.

