PS5: Amazon liefert bestellte Konsolen früher aus

Amazon hat mit dem Versand weiterer PS5-Konsolen begonnen. Ausgeliefert werden in dieser Woche offenbar Exemplare, die am 19. November 2020 - also am Launch-Tag der neuen Konsole - bestellt wurden.

Amazon liefert weitere Konsolen aus.

Während mehrere Händler heute einige weitere PS5-Bestellungen annehmen konnten, warten viele Vorbesteller, die im Rahmen der dritten Welle bei Amazon zuschlagen konnten, auf ihre Lieferung. Viel Geduld ist offenbar nicht mehr gefragt.

Denn im Netz häufen sich die Berichte darüber, dass die Konsolen, die im Zuge der dritten Welle bei Amazon bestellt wurden, in dieser Woche ausgeliefert werden.

Lieferung Ende der Woche

Das betrifft die PS5-Bestellungen, die am 19. November 2020 aufgeben wurden. Mehrere Kunden berichten übereinstimmend, dass in ihrem Bestellverlauf darauf hingewiesen wird, dass ihre am Release-Tag bei Amazon gekaufte PS5 zwischen dem 4. und 5. Dezember 2020 zugestellt wird – also am kommenden Freitag oder Samstag.

Zuvor ging der Versandriese davon aus, dass die Bestellungen erst zum 14. Dezember 2020 ausgeliefert werden können. Offenbar traf der Nachschub früher als erwartet ein.

Weitere Bestellungen wurden heute im Laufe des Vormittags angenommen, wobei die meisten Kunden wenig Glück hatten und nicht einmal sehen konnten, dass die neue Konsole von Sony überhaupt verfügbar war. Andere Kunden berichteten in den vergangenen Stunden, dass sie zwar eine PS5 in den Warenkorb legen, aber die Bestellung nicht abschließen konnten, was besonders ärgerlich ist. Nach wie vor übersteigt die Nachfrage sehr deutlich das Angebot.

Mit weiteren Beständen ist in den kommenden Wochen zu rechnen, spätestens jedoch im neuen Jahr. Erfahrungsgemäß wird es mindestens bis Frühjahr dauern, bis sich die Marktsituation weitgehend entspannt hat und Kunden ohne Wartezeiten und F5-Sessions in den Besitz der neuen Sony-Konsole kommen können.

Die PS5 kam am 19. November 2020 auf den europäischen Markt. Das Digital-Modell ohne Laufwerk kostet 399 Euro, die Version mit Laufwerk ist für 499 Euro zu haben – zumindest manchmal. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

