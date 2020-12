The Callisto Protocol: Entwickler sprechen über die Vergleiche mit Dead Space

Auf den The Game Awards 2020 wurde der Horror-Titel "The Callisto Protocol" offiziell angekündigt. In einem Interview sprachen die kreativen Köpfe hinter dem Projekt über den sich aufdrängenden Vergleich mit der "Dead Space"-Reihe.

"The Callisto Protocol" erinnert thematisch an "Dead Space".

Unter der Führung von Glen Schofield, der als kreativer Kopf hinter der „Dead Space“-Reihe gilt, kündigten die Entwickler der Striking Distance Studios im Rahmen der diesjährigen The Game Awards ihr neuestes Projekt an.

Dieses trägt den Namen „The Callisto Protocol“ und erinnerte thematisch schnell an die „Dead Space“-Reihe, um die es nach dem Release von „Dead Space 3“ im Jahr 2013 leider verdächtig still wurde. Da entsprechende Vergleiche natürlich nicht lange auf sich warten ließen, stellte sich Chief-Development-Officer Steve Papoutsis, der seinerzeit ebenfalls an der „Dead Space“-Reihe mitwirkte, diesem Thema in einem aktuellen Interview.

Entwickler von den Vergleichen nicht überrascht

„Da viele Menschen, die an diesem Projekt arbeiten, bereits an der Dead Space-Reihe gearbeitet haben, kommt das nicht überraschend“, so Papoutsis. „Dass wir diese Leute zusammenbringen, ist wirklich interessant. Wir sind leidenschaftlich mit dem Spiel, an dem wir arbeiten, und wir freuen uns zu hören, dass die Leute in Erinnerungen an diese Spiele schwelgen, an die viele von uns ebenfalls gute Erinnerungen haben.“

Papoutsis führte aus: „Es gibt hier einfach eine Leidenschaft für Horrorspiele von mir, Glen und einem Teil dieses wunderbaren Teams, das wir auf die Beine gestellt haben. Wir haben gehofft, etwas zu machen, das vom Singleplayer angetrieben wird, dass sich auf die Geschichte konzentriert und viele Möglichkeiten zum Gruseln bietet. Rund um dieses Thema gab es einige Ideen, wo es stattfinden sollte – in einer Gefängniskolonie auf Jupiters totem Mond, Callisto. Das war buchstäblich der wichtigste Pitch.“

„The Callisto Protocol“ erscheint für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

