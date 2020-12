Cyberpunk 2077: Rückerstattung wird offenbar verweigert

"Cyberpunk 2077" kam in einem problematischen Zustand auf den Markt, was zumindest für Gameplay-Sessions auf der PS4 und Xbox One gilt.

Nachdem „Cyberpunk 2077“ in der vergangenen Woche für PS4 und Xbox One auf den Markt kam und auf diesen Konsolen mit einem Metascore von momentan 50 einen wenig überzeugenden Eindruck machte, verwies der verantwortliche Entwickler CD Projekt auf die Möglichkeit, eine Rückerstattung des Kaufpreises anzufordern. Theoretisch möglich ist das unter anderem in den Online-Stores der beiden großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft.

Es scheint allerdings, dass die Empfehlung von CD Projekt etwas voreilig war. Denn es häufen sich die Berichte von betroffenen Kunden, die von einer Ablehnung der Rückerstattung berichten. Sony verweist auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen des PlayStation Stores, in dem es heißt. „Digitale Inhalte, bei denen du bereits den Download oder das Streamen gestartet hast, sowie Ingame-Consumables, die bereits geliefert wurden, können nur erstattet werden, wenn sie fehlerhaft sind.“

So today’s update, Sony support refused another refund for #Cyberpunk2077. They said even if the devs say refund it, they won’t do it. Lied about the game not being broken and lied about what CDPR stated. Tl:dr you are stuck with a broken game, wait til patched. Some support. pic.twitter.com/MsyI11VCGO

— Mgs2master2 (@mgs2master2) December 14, 2020