PS5 und Xbox Series X: Scalper machen Millionengewinne

Im kommenden Jahr dürfte sich der Straßenpreis der PS5 dem Niveau der UVP nähern.

In den vergangenen Wochen berichteten wir mehrfach über sogenannte Scalper, die sich oft automatisiert in Bestellsysteme einklinken und für einen zügigeren Ausverkauf sorgen. Ziel der Aktionen: Die in Massen erworbenen Produkte werden mit einem erheblichen Aufpreis auf eBay und Co verkauft. Das funktioniert natürlich nur bei Produkten, bei denen die Nachfrage das Angebot übersteigt, was momentan bei der PS5 und Xbox Series X der Fall ist.

In einem Tweet nahm sich der Branchenanalyst Daniel Ahmad den Wiederverkäufern an. Zwei Erkenntnisse kamen dabei zum Vorschein: Einerseits ist der Wiederverkauf der Konsolen für die Scalper ein Millionengeschäft. Und auf der anderen Seite ist der Anteil der Konsolen, die regulären Käufern durch die Lappen gehen, eher überschaubar.

Laut Ahmad wurden bis Anfang Dezember rund 33.000 PS5-Konsolen über eBay verkauft. Der durchschnittliche Preis lag bei 1.021 Dollar für die Disk-Version bzw. 937 Dollar für die Digital Edition. Das sind umgerechnet rund 840 bzw. 770 Euro.

Auch die neuen Xbox-Konsolen traf es. Laut Ahmad wechselten auf Ebay bis zum 1. Dezember 2020 rund 30.000 Xbox Series X und Xbox Series S den Besitzer. Der durchschnittliche Preis lag bei 865 Dollar für das potentere Modell und 469 Dollar für die abgespeckte Konsole. Umgerechnet sind es 712 Euro bzw. 386 Euro.

Während die Anzahl der eBay-Verkäufe nahezu identisch ist, bringt die PS5 den Wiederverkäufern mehr Gewinn. Laut Ahmad bescherte der hochpreisige Verkauf der PS5-Konsolen den Scalpern einen Gewinn von rund 19 Millionen Dollar. Der Preisaufschlag bei den Xbox-Konsolen führte am Ende zu einem Gewinn von rund 10 Millionen Dollar.

