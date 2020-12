PS5: Händler laut Reseller machtlos gegen Bots – Erster Händler reagiert mit Stornierungen

Geht es nach einer Reseller-Gruppe, dann gibt es gegen Bots, die die ohnehin schon knappen PS5 und Xbox Series X/S-Kontingente durchforsten beziehungsweise sichern, keine wirkungsvollen Maßnahmen. In Großbritannien reagierte ein erster Händler derweil mit Stornierungen im vierstelligen Bereich.

Die PS5 und die Xbox Series X kämpfen weiter mit Lieferengpässen.

Vor wenigen Tagen meldete sich eine sogenannte Scalper-Gruppierung zu Wort und räumten offen ein, dass es ihnen gelang, sich rund 3.500 PS5-Systeme zu sichern.

Das verfolgte Ziel: Die begehrten Konsolen zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen und entsprechende Gewinne zu erzielen. Dabei setzte die Gruppierung auf Bots, die die ohnehin schon knappen Bestände durchforsteten und aufkauften. Im Interview mit Gameswirtschaft sprach ein Reseller über sein Vorgehen und räumte ein, dass er bei diesem keineswegs ein schlechtes Gewissen und lediglich die zu erzielenden Einnahmen im Blick hat.

Reseller und Scalper finden laut eigenen Angaben immer einen Weg

„Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stünde: Möchtest du lieber, dass der Vater seinem Sohn zu Weihnachten eine PlayStation schenkt, also ein Konsumgut, oder möchtest du lieber Geld verdienen – dann will ich lieber Geld verdienen“, so der Reseller, der gleichzeitig darauf hinwies, dass es im Prinzip unmöglich ist, effektiv gegen Bots vorzugehen.

Zwar könnten 80 bis 90 Prozent der „Laien-Bots“ problemlos ausgebremst werden, gegen professionell organisierte Gruppierungen und entsprechend weiterentwickelte Bots sei allerdings kein Kraut gewachsen. Erschwerend kommt laut dem Reseller hinzu, dass die meisten Händler ohnehin kein Interesse daran hätten, gegen Bots vorzugehen. Dies hätten Erfahrungen aus anderen Bereichen wie dem Online-Verkauf neuer Sneaker gezeigt.

Erster Händler storniert Bestellungen einer Scalper-Gruppe

Dass es auch anders geht, stellt in diesen Tagen der britische Händler Very unter Beweis. Nachdem eine Scalper-Gruppe am vergangenen Sonntag offen darauf hinwies, dass es ihr mittels Bots gelang, sich über 1.000 Xbox Series X-Konsolen zu sichern, reagierte der Händler nun und stornierte alle Vorbestellungen. Wie es seitens des Händlers heißt, standen die Vorbestellungen ohnehin nur aufgrund eines technischen Fehlers zur Verfügung.

„Aufgrund eines technischen Fehlers konnten einige Leute am Sonntag für kurze Zeit Bestellungen für PS5- und Xbox Series X-Konsolen aufgeben, so ein Sprecher des Händlers gegenüber Sky News. „Diese Artikel werden jedoch nicht zum Verkauf angeboten, und betroffene Kunden haben die Benachrichtigung erhalten, dass die Bestellungen storniert wurden. Wir entschuldigen uns für die entstandene Verwirrung.“

Wer sich das komplette Interview mit dem Reseller und Bot-Programmierer zu Gemüte führen möchte, wird hier fündig.

Quelle: Games Wirtschaft / Sky News

