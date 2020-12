CoD Black Ops Cold War: Multiplayer kostenlos testen und Double XP-Event

Das Gratis-Multiplayer-Event läuft bis Heiligabend.

Der Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ kann ab heute in zwei Phasen kostenlos getestet werden. Auf zahlreichen Maps dürft ihr euch im Zuge der Gratis-Session austoben. Hinzu kommen Events mit Double XP, Double Weapon XP und Double Battle Pass Progression.

Der kostenlose Zugang zum Multiplayer von „Call of Duty Black Ops Cold War“ wird in zwei Stufen freigeschaltet. Stufe 1 startet am heutigen Donnerstag, dem 17. Dezember um 19 Uhr und endet am Montag, dem 21. Dezember 2020.

Diese Phase beinhaltet eine Kombination aus Modi, die neu in Season One sind oder bereits seit dem Start von „Black Ops Cold War“ verfügbar sind. Dazu zählen:

2v2 Gunfight

Team Deathmatch

Featured Playlist: Nuketown Holiday 24/7

Featured Playlist: Raid the Mall

Domination

Phase 2, die am 21. Dezember startet und am 24. Dezember 2020 endet, soll dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Enthalten sind nicht nur alle Modi aus der vorherigen Phase, sondern auch die folgenden Herausforderungen:

Prop Hunt

Combined Arms: Hardpoint

Fireteam: Dirty Bomb

Double XP, Double Weapon XP und Double Battle Pass Progression

Ab dem 18. Dezember 2020 erhalten alle Operator in den verfügbaren Multiplayer-Modi doppelte XP und doppelte Waffenboni. Das Event wird am 22. Dezember bis zum 28. Dezember 2020 mit doppelten Battle Pass-XP im Multiplayer fortgesetzt. „Das sind ganze 10 Tage, in denen ihr euren Operator, eure Waffen und eure Battle Pass-Systemstufen aufleveln könnt“, so die Entwickler.

Die doppelten Battle Pass-XP sind vom 22. bis 25. Dezember nur in „Black Ops Cold War“ verfügbar. Vom 25. bis 28. Dezember 2020 gibt es den doppelten Battle-Pass-XP-Bonus dann sowohl in „Black Ops Cold War“ als auch in „Warzone“.

In „Call of Duty Black Ops Cold War“ und „Warzone“ ging in dieser Woche die erste Season an den Start. Unter anderem können Battle Royale-Spieler Rebirth Island besuchen, die an die legendäre Gefängnisinsel Alcatraz angelehnt wurde. Mehr zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

