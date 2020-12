Cyberpunk 2077: CD Projekt spricht über PS5- und Xbox Series X-Versionen

Die New-Gen-Versionen von "Cyberpunk 2077" für PS5 und Xbox Series X rückten in den vergangenen Tagen in den Hintergrund. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg kamen sie nochmals zur Sprache. CD Projekt verweist auf die neuen Fähigkeiten und Features, ohne wirkliche Details zu nennen.

CD Projekt veröffentlicht im kommenden Jahr ein New-Gen-Upgrade.

„Cyberpunk 2077“ macht auf den Last Gen-Konsolen PS4 und Xbox One keine besonders gute Figur. Der Metascore liegt mittlerweile bei 52, was für ein Spiel dieser Größenordnung eine riesige Enttäuschung ist. Eine deutlich bessere Performance liefert das Rollenspiel auf dem PC und den beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Dabei ist zu beachten, dass „Cyberpunk 2077“ auf den neuen Konsolen nur über die Abwärtskompatibilität läuft. Mit den kommenden New-Gen-Upgrades wird die Spielerfahrung nochmals angehoben. Auch kommen Features zum Einsatz, die mit den aktuell erhältlichen Versionen nicht vollständig unterstützt werden, darunter die Fähigkeiten der SSD und die speziellen Features des DualSense-Controllers. In einem aktuellen Statement ging CD Projekt recht grob auf die kostenlosen Upgrades, die im kommenden Jahr erscheinen werden, ein.

„Die Konsolen [PS5 und Xbox Series X/S] sind viel schneller. Und wir planen ein kostenloses Next-Gen-Update für alle, die eine Next-Gen-Konsole haben. Wenn ihr das Spiel jetzt kauft, könnt ihr es bereits auf der Next-Gen spielen. Das funktioniert aufgrund der höheren Fähigkeiten der neuen Konsolen hervorragend. Aber dann, mit dem Next-Gen-Update, werden wir alle Funktionalitäten bzw. die neuen Features und technischen Möglichkeiten der neuen Plattformen nutzen“, so CD Projekts Co-Founder Marcin Iwinski.

Kurzfristig ein wirtschaftlicher Erfolg

„Cyberpunk 2077“ ist für CD Projekt gleichzeitig ein großer Erfolg als auch ein Desaster. Während das Rollenspiel auf dem PC und den neuen Konsolen ordentlich läuft und die Spieler begeistern kann, sind viele Besitzer der Last-Gen-Konsolen gefrustet. Auch war der Ruf, den CD Projekt vor dem Launch hatte, dabei behilflich, im Vorverkauf acht Millionen Exemplare abzusetzen.

„Wir sind super zufrieden mit der Anzahl der Vorbestellungen, die eine der höchsten im Gaming-Universum ist“, so Marcin Iwinski in einem vorherigen Interview. „Es ist ein sehr entscheidender Moment für uns. Wir schauen uns das Feedback der Gamer in Echtzeit an und sehen, ob es irgendwelche sich wiederholenden Probleme gibt und was behoben werden sollte.“ Probleme gibt es durchaus.

Fehlerbehebungen sollten Vorrang haben

Auch Neil Campling, ein Analyst bei Mirabaud Securities, widmete sich in einem Statement der Situation: „Das Momentum am Anfang war stark. Aber sie müssen die Probleme beheben. CD Projekt hat acht Jahre gebraucht, um das Spiel zu veröffentlichen und es ist immer noch fehlerhaft. Jetzt müssen sie die Ressourcen nutzen, um das aktuelle Gameplay zu verbessern, anstatt eine Online- und Multiplayer-Version zu entwickeln. Wir könnten in einem Zeitvakuum enden, bevor sie herauskommt. Das Chance-Risiko-Verhältnis steht jetzt auf der Kippe.“

Zum Thema

Für die Multiplayer-Erfahrung, die sich offenbar an Spielen wie „GTA 5 Online“ orientiert, wurde kein Termin genannt. Aufgrund der aktuellen Situation dürfte der Hype allerdings geringer als vor dem Launch der Singleplayer-Erfahrung ausfallen. Immerhin: Bei Händlern wie Amazon wird „Cyberpunk 2077“ bereits für weniger als 60 Euro gehandelt. Und das 2021 erscheinende New-Gen-Upgrade ist – wie bereits erwähnt – kostenlos.

