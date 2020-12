Cyberpunk 2077: Rückerstattung wird verweigert – Update 2

"Cyberpunk 2077" kam in einem problematischen Zustand auf den Markt, was zumindest für Gameplay-Sessions auf der PS4 und Xbox One gilt.

Update 2: Inzwischen trudeln die Antworten auf die bei CD Projekt eingegangenen Supportanfragen ein. Allerdings ging das Unternehmen dazu über, sie automatisiert zu verschicken. Im Fall der PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ wird nicht mehr auf den Support von Sony verwiesen. Die betroffenen Kunden sollen auf eine weitere Rückmeldung von CD Projekt warten.

Im Wortlaut heißt es:

„Dies ist eine Bestätigung, dass wir deine Support-Anfrage für die Rückerstattung einer Konsolenkopie von Cyberpunk 2077 erhalten haben. Da diese E-Mail automatisch versendet wurde, bitten wir dich, nicht zu antworten. Wir werden uns so schnell wie möglich, spätestens bis Ende 2020, bei dir melden und dich über die nächsten Schritte informieren.

Wenn du eine digitale Kopie des Spiels auf Xbox besitzt, rufe diesen Xbox-Support-Artikel auf, um Details zur Rückerstattung zu erfahren. Wenn du eine digitale Kopie auf PlayStation besitzt, warte bitte auf eine Rückmeldung von uns. Wenn du Hilfe bei anderen Fragen zu Cyberpunk 2077 benötigst, besuche bitte unsere Website für technischen Support.“

Update: CD Projekt widmete sich in einem Gespräch mit Investoren nochmals den zuvor empfohlenen Rückerstattungen und räumte ein, dass diese Möglichkeit nicht allgemein gültig ist. Es gebe keine Vereinbarungen mit Sony oder Microsoft, auf die sich unzufriedene Spieler berufen können.

„Man muss verstehen: Microsoft und Sony haben Rückerstattungsrichtlinien für jedes Produkt, das digital in ihren Stores veröffentlicht wird. Trotz einiger Artikel, die ich gesehen habe, in denen es hieß, dass die Dinge nur für uns eingerichtet werden, ist das nicht wahr – diese Richtlinien sind vorhanden und waren schon immer vorhanden. Für uns gibt es keine speziellen Angebote“, so das Unternehmen.

Im weiteren Verlauf verwies CD Projekt auf die Bedingungen, die bei einer Rückgabe greifen: „Jeder, der einen Titel im PlayStation Network oder im Microsoft Store gekauft hat, kann um eine Rückerstattung bitten. Und wenn es innerhalb bestimmter Grenzen geschieht, normalerweise in Bezug auf Zeit, Nutzung und so weiter, kann er um diese Rückerstattung bitten. Unsere Vorgehensweise hier mit Microsoft und Sony ist nicht anders als bei jedem anderen Titel, der in einem dieser Stores veröffentlicht wurde.“

Meldung vom 15. Dezember 2020: Nachdem „Cyberpunk 2077“ in der vergangenen Woche für PS4 und Xbox One auf den Markt kam und auf diesen Konsolen mit einem Metascore von momentan 50 einen wenig überzeugenden Eindruck machte, verwies der verantwortliche Entwickler CD Projekt auf die Möglichkeit, eine Rückerstattung des Kaufpreises anzufordern. Theoretisch möglich ist das unter anderem in den Online-Stores der beiden großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft.

Es scheint allerdings, dass die Empfehlung von CD Projekt etwas voreilig war. Denn es häufen sich die Berichte von betroffenen Kunden, die von einer Ablehnung der Rückerstattung berichten. Sony verweist auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen des PlayStation Stores, in denen es heißt. „Digitale Inhalte, bei denen du bereits den Download oder das Streamen gestartet hast, sowie Ingame-Consumables, die bereits geliefert wurden, können nur erstattet werden, wenn sie fehlerhaft sind.“

So today’s update, Sony support refused another refund for #Cyberpunk2077. They said even if the devs say refund it, they won’t do it. Lied about the game not being broken and lied about what CDPR stated. Tl:dr you are stuck with a broken game, wait til patched. Some support. pic.twitter.com/MsyI11VCGO — Mgs2master2 (@mgs2master2) December 14, 2020

Der Kaufpreis wird also nur erstattet, wenn das Spiel fehlerhaft ist. Doch wie wird dieser Zustand definiert? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, denn Fehler haben nahezu alle Spiele. Das verdeutlichen die regelmäßigen Updates und Patches, die für fast alle Titel veröffentlicht werden.

„Cyberpunk 2077“ macht auf den Last-Gen-Konsolen zwar eine recht fragwürdige Figur. Doch grundsätzlich spielbar ist der Rollenspiel-Shooter auch auf der Launch-Hardware. Und mehrere Updates folgen, wie CD Projekt gestern zu verstehen gab.

Verweis auf Nachbesserung

Auf die Updates setzt auch der Sony-Support. In einem auf Twitter veröffentlichten Chat-Auszug heißt es: „Wie von CD Projekt Red bekanntgegeben wurde, werden im Januar und Februar zwei große Game-Patches veröffentlicht, die viele der Probleme, die du momentan im Spiel erlebst, beheben sollten. Wir bitten dich darum, zu warten und ein Auge auf diese angekündigten Updates zu werfen.“

Sony beruft sich demnach auf das Recht zur Nachbesserung, was wiederum den Aussagen von CD Projekt widerspricht. Der Entwickler schrieb gestern: „Wenn ihr mit dem Spiel auf eurer Konsole nicht zufrieden seid und nicht auf Updates warten möchtet, könnt ihr euch dafür entscheiden, eure Kopie zurückzugeben“, so das Unternehmen im Wortlaut.

CD Projekt ging noch einen Schritt weiter und riet allen Disk-Kunden, eine Rückerstattung in dem Geschäft zu beantragen, in dem das Spiel gekauft wurde. „Sollte dies nicht möglich sein, kontaktiert uns bitte unter helpmerefund@cdprojektred.com und wir werden unser Bestes tun, um euch zu helfen“, so die weiteren Worte. Es ist davon auszugehen, dass diese Kontaktmöglichkeit bereits rege genutzt wird.

Zum Thema

Übrigens haben nicht nur Käufer der PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ Probleme mit der Rückerstattung. Berichten zufolge soll diese Problematik auch die Xbox One-Fraktion betreffen. Im Microsoft Store verweist der Kundendienst offenbar auf die geltenden Richtlinien für Rückerstattungen.

Es gibt aber auch andere Erfahrungen. Schon vor dem Statement von CD Projekt landeten erste Berichte im Netz, in denen von einer erfolgreichen Rückerstattung des Kaufpreises die Rede ist. Am Ende bleibt es wohl eine Fall-zu-Fall-Entscheidung.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr bereits versucht, eine Rückerstattung des Kaufpreises von „Cyberpunk 2077“ anzufordern? Welche Antwort habt ihr erhalten?

