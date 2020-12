Kena Bridge of Spirits: PS5-DualSense-Features enthüllt

"Kena: Bridge of Spirits" macht sich auf der PS5 die Fähigkeiten des DualShock-Controllers zunutze. Details dazu gaben die Co-Creators Josh und Mike Grier in einem Gespräch mit den Redakteuren des OPM preis.

"Kena Bridge of Spirits" kommt Anfang 2021 auf den Markt.



„Kena: Bridge of Spirits“ nutzt auf der PS5 die Features des DualSense-Controllers, die ein wenig mehr Immersion und Feedback ermöglichen. Was die Spieler mit ihren Händen fühlen werden, verrieten die Co-Creators Josh und Mike Grier in der jüngsten Ausgabe des OPM.

Folgen DLC-Erweiterungen?

„Wir verwenden die Haptik bei allen Fähigkeiten von Kena und dem Schild. Und im Moment verwenden wir bei der Verwendung des Bogens die adaptiven Trigger. Man hat einen kleinen Widerstand am rechten Trigger, der sich beim vollen Ziehen verstärkt. Wenn ihr die Schnur voll gespannt habt, hat der Bogen mehr Kraft und mehr Genauigkeit. Und ihr werdet diese Spannung im Abzug spüren, wenn ihr sie zurückzieht. Es gibt auch einige lustige Minispiele. Diese trainieren euch im Umgang mit dem Bogen“, so die Beschreibung

An anderer Stelle spekulierten die OPM-Redakteure, dass es anscheinend genug Spielraum für DLC gibt, was Josh Grier wie folgt beantwortete: „Ja, es gibt definitiv Möglichkeiten für zusätzliche Spirits, die wir nicht in das Spiel einbauen konnten und die zusätzliche Schleifen hätten, die man im Spiel öffnen könnte.“

In „Kena: Bridge of Spirits“ übernehmt ihr als Spieler die Kontrolle über die namensgebende Protagonistin Kena, die über die Fähigkeit verfügt, die Rot genannten Wesen zu kontrollieren. Der Name der Rot kommt von deren Fertigkeit, Dinge zersetzen zu können. Dadurch können beispielsweise neue Brücken erschaffen oder Gegenstände verschoben werden.

Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt: „Kena: Bridge of Spirits“ wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 für PS5, PS4 und PC auf den Markt gebracht. Einen genauen Termin gaben die Macher bislang nicht preis. Mehr zum neuen Spiel erfahrt ihr in unserer „Kena: Bridge of Spirits“-Übersicht.

