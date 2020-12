Kena Bridge of Spirits: Frische Screenshots zeigen die Spielwelt und mehr

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint 2021.

Vor wenigen Wochen räumten die Entwickler der Ember Labs ein, dass „Kena: Bridge of Spirits“ noch ein wenig mehr Zeit benötigt und mittlerweile für eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2021 vorgesehen ist.

Kurz vor dem Jahreswechsel stellten die Entwickler über den hauseigenen Twitter-Kanal noch einmal frische Eindrücke zu „Kena: Bridge of Spirits“ bereit. Diese ermöglichen euch nicht nur einen Blick auf die Spielwelt des malerischen Indie-Abenteuers. Darüber hinaus sind die Protagonistin Kena und weitere Charaktere, auf die ihr im Laufe eurer Reise trefft, zu sehen.

Die Reise einer unfreiwilligen Heldin

Offiziellen Angaben haben wir es bei Kena mit einer unfreiwilligen Heldin zu tun, die eine ungewollte und lange Reise hinter sich hat. In den Kämpfen und bei der Erkundung der Spielwelt greift Kena auf die Unterstützung der Rot genannten Wesen zurück, die beispielsweise die Attacken ihrer Feinde abwehren oder zerstörte Brücken und Wege wiederherstellen können.

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Details zum Setting, dem Kampfsystem, dem Umfang und mehr

Das Kampfsystem von „Kena: Bridge of Spirits“ bietet euch zudem die Möglichkeit, Kenas Stab in einen Bogen zu verwandeln und so dynamisch zwischen Nahkampfattacken und Fernangriffen hin- und herzuschalten. Mit dem gezielten Einsatz ihres Blasenschilds ist es zudem möglich, Gegner ins Taumeln zu bringen und sich so einen wichtigen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

„Kena: Bridge of Spirits“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

Does your local coffee shop give you the boost you need to start the week? Kena likes to visit the cart to get a new hat for her Rot!#KenaBridgeofSpirits#MondayMotivation#MotivationMonday#findtheRot#RotHats#RotHat#GameArt pic.twitter.com/iPVnJZZlT7 — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) December 14, 2020

A glimpse of Kena's use of the Rot in combat!

Using a group of Rot is a great way for Kena to distract her opponent.#KenaBridgeofSpirits#GameCombat#GameArt#ps5 pic.twitter.com/SkI3VAYq77 — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) December 9, 2020

As you play through Kena: Bridge of Spirits, you will visit this mask shrine several times to learn more about the souls Kena is trying to help.#KenaBridgeofSpirits#GameCombat#GameArt#PS5 pic.twitter.com/iskCEW9YHT — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) December 7, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits