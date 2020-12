S.T.A.L.K.E.R. 2: Gameplay-Teaser auf Basis der Ingame-Engine

"S.T.A.L.K.E.R. 2" wurde bisher nicht für die PS5 bestätigt.

Im diesjährigen Sommer kündigten die Entwickler von GSC Game World die laufenden Arbeiten an „S.T.A.L.K.E.R. 2“ offiziell an.

Auch wenn wir es bei „S.T.A.L.K.E.R. 2“ mit einem Titel zu tun haben, der im Bereich der Konsolen zeitexklusiv für die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S erscheint, möchten wir euch den kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlichten Teaser-Trailer natürlich nicht vorenthalten. Dieser basiert auf der Ingame-Engine des Endzeit-Shooters und steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Neue Spieler wie Fans sollen angesprochen werden

Mit „S.T.A.L.K.E.R. 2“ möchten die Macher von GSC Game World laut eigenen Angaben einen Nachfolger abliefern, der sowohl langjährige Fans der Marke als auch komplett neue Spieler anspricht. Im Endzeit-Shooter verschlägt es die Spieler in eine Zone, die von den Entwicklern als ein isolierter Ort beschrieben wird, an den sich die Menschen nach einer zweiten Katastrophe im Reaktor von Tschernobyl zurückzogen.

Zum Thema: S.T.A.L.K.E.R. 2: Erscheint zunächst zeitexklusiv für die Xbox Series X – Neuer Trailer stellt die Welt vor

„Mit S.T.A.L.K.E.R. 2 schaffen wir das, was wir von Anfang an machen wollten: Zum ersten Mal in der Serie kannst du die Zone als postapokalyptische offene Welt – eine der größten bisher – erkunden“, hieß es in der offiziellen Ankündigung im Sommer.

„Dies ist unsere bisher umfassendste Welt – und wir erschaffen sie mit der Liebe und Leidenschaft, die diese Umgebung verdient. Mit unserer bisher fortschrittlichsten Technologie war die Zone noch nie so großartig wie heute. Und es liegt an dir, sie zu erobern – oder für immer verloren zu sein.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu S.T.A.L.K.E.R. 2