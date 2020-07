S.T.A.L.K.E.R. 2: Erscheint zunächst zeitexklusiv für die Xbox Series X – Neuer Trailer stellt die Welt vor

Der Endzeit-Shooter "S.T.A.L.K.E.R. 2" wird zunächst zeitexklusiv für die Xbox Series X erscheinen. Allerdings wird eine spätere Veröffentlichung für die PlayStation-Konsolen nicht ausgeschlossen. Ein neuer Trailer gewährt bereits einen Einblick in das neue Abenteuer.

In "S.T.A.L.K.E.R. 2" wird man in die Zone von Tschernobyl vorstoßen.

Am gestrigen Abend präsentierten die zuständigen Entwickler von GSC Game World einen neuen Trailer zu dem Endzeit-Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2“. Dabei bestätigte man auch, dass auch die Konsolen versorgt werden. Allerdings wird „S.T.A.L.K.E.R. 2“ als Console Launch Exclusive für die Xbox Series X erscheinen. Somit werden PlayStation-Spieler länger als Xbox- sowie PC-Spieler auf eine Umsetzung warten müssen.

Eine atmosphärische Zone voller Mutanten

Von Beginn an haben sich die Entwickler darum bemüht, dass man „S.T.A.L.K.E.R. 2“ sowohl neuen als auch alteingesessenen Fans näherbringen kann. Mit dem ersten Trailer möchte man auch die Atmosphäre zeigen, die die Spieler wiederum erwarten können. In der Reihe war die Zone immer ein entscheidender Bestandteil, wobei die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 nicht der einzige Schlag war, der in der Spielwelt geschehen ist. Bereits 2006 wurde der Reaktor von einer zweiten Explosion getroffen, der wiederum die Zone erschaffte, wie sie bekannt ist. Ein gefährlicher Ort voller mutierter Kreaturen, tödlicher Strahlung und einer seltsamen, anomalen Energie erwartet alle Spieler.

Die Zone ist ein isolierter Ort, der eine Gefahr für die gesamte Menschheit darstellt. Kopfgeldjäger wagen sich in das Gebiet, um nach Schätzen sowie Geheimnisse zu suchen. Einige fliehen vor ihrer Vergangenheit, während andere vom Geld geblendet werden.. Und die Spieler werden in die Rolle eines dieser S.T.A.L.K.E.R. schlüpfen.

Die Entwickler versprechen eine immersive Welt, in der die Monster sowie die Fraktionen dauerhaft miteinander interagieren, wobei man auch eine erweiterte Version der lebendigen Welt ins Spiel bringt, die bereits in früheren Teilen enthalten war. Unter dem Namen „A-Life 2.0“ wird man den Status der Welt sowie das Verhalten der Charaktere und Mutanten steuern, womit die Zone so lebendig wie nie zuvor dargestellt werden soll.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Mit S.T.A.L.K.E.R. 2 wollen wir, dass jeder Spieler einen einzigartigen Spielablauf hat. Dazu braucht es viel mehr als nur A-Life 2.0, denn Du sind der Autor deiner Geschichte. Abgesehen von der Größenordnung werden die Entscheidungen, die Du triffst, nicht nur zu kurzfristige Auswirkungen habem, sondern auch die Welt selbst beeinflussen. Wir arbeiten an einer epischen, verzweigten Geschichte, die in vielen verschiedenen Enden gipfelt. Du musst regelmäßig harte Entscheidungen treffen – und mutig genug sein, dich den Konsequenzen zu stellen. “

Weitere Informationen zum Spiel kann man bereits auf dem Xbox Wire entdecken.



