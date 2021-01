Immortals Fenyx Rising: Release des „Ein Neuer Gott“-DLCs schon diesen Monat?

Unter dem Namen "Ein Neuer Gott" steht die erste Download-Erweiterung zum Action-Adventure "Immortals Fenyx Rising" in den Startlöchern. Unbestätigten Berichten zufolge könnte der Release bereits in diesem Monat erfolgen.

"Immortals Fenyx Rising" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Ubisoft das Fantasy-Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ für die Konsolen und den PC.

Nachdem kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Immortals Fenyx Rising“ bestätigt wurde, dass das Abenteuer nach dem Release mit zusätzlichen Inhalten versehen wird, könnte die erste Download-Erweiterung in Form von „Ein Neuer Gott“ bereits in Kürze erscheinen. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Produkteintrag in Nintendos eShop hin, in dem der DLC für eine Veröffentlichung am 21. Januar 2021 gelistet wird.

Neue Herausforderungen und Trophäen

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher nicht. Allerdings tauchten neben dem Produkteintrag kürzlich auch die Trophäen zu „Ein Neuer Gott“ auf, was darauf hindeuten könnte, dass die Veröffentlichung des DLCs in der Tat unmittelbar bevorsteht. In „Ein Neuer Gott“ treffen die Spieler auf eine neue Gottheit und werden dabei mit verschiedenen neuen Herausforderungen konfrontiert.

„In diesem Abenteuer besucht Fenyx den Sitz der Götter und muss den Test der Olympioniken bestehen. Spieler meistern von den Göttern gebaute, wunderschön gestaltete und herausfordernde Vaults, um in den inneren Kreis des Pantheons aufgenommen zu werden“, heißt es seitens der Entwickler zum „A New God“- beziehungsweise „Ein Neuer Gott“-DLC.

„Immortals Fenyx Rising“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erhältlich.

🚨 According To Nitendo Shop , The First Immortal Fenyx Rising DLC (A New God) Coming in 21/01/2021 🟦 *Free For Season Pass Users 🟪 @FenyxRising @Ubisoft

🟧 #ImmortalsFenyxRising pic.twitter.com/vRKfM1iJ58 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 4, 2021

