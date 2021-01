The King of Fighters XIV: Ultimate Edition veröffentlicht – Trailer & Details

Wer den Fighting-Titel "The King of Fighters XIV" bisher nicht sein Eigen nennen sollte, kann sich diesen ab sofort in Form einer Ultimate Edition sichern. Wir verraten euch, welche Inhalte im Detail geboten werden.

"The King of Fighters XIV" wurde in Form einer Ultimate Edition veröffentlicht.

Mit „The King of Fighters XIV“ ging die langlebige Fighting-Titel-Serie aus dem Hause SNK im Jahr 2016 in ihre nächste Runde.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, bekommen alle, die „The King of Fighters XIV“ gerne nachholen möchten, mit sofortiger Wirkung einen weiteren Anreiz geboten. So steht im PlayStation Store ab sofort die Ultimate Edition zum Fighting-Titel bereit, die im Laufe des Frühjahres auch in Form einer Retail-Fassung veröffentlicht wird. Einen konkreten Releasetermin nannte SNK hier bisher allerdings nicht.

Zum Thema: The King of Fighters XV: Teaser-Trailer bestätigt laufende Entwicklung

Doch welche Inhalte werden im Rahmen des Komplettpakets im Detail geboten? Freuen dürft ihr euch laut Herstellerangaben zum einen über das Basis-Spiel von „The King of Fighters XIV“ und acht Download-Charaktere. Auch ein Schwung Outfits, der in den vergangenen Jahren via DLC veröffentlicht wurde, gehört zu den Inhalten der Ultimate Edition. Hinzukommen zehn PS4-Themes.

Anbei eine Übersicht über die gebotenen Inhalte der „The King of Fighters XIV: Ultimate Edition“ und ein passender Trailer.

Download-Charaktere

Rock Howard

Vanessa

Ryuji Yamazaki

Whip

Heidern

Blue Mary

Oswald

Najd

Download-Outfits

Classic Kyo

Nightmare Geese

Classic Iori

Athena Asamiya KOF ’98

Shun’ei Kung-Fu Suit

Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform

Kula Sundress

Angel Diabla

Meitenkun Pajamas

Sylvie Little Red Riding Hood

