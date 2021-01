Game-Charts: Spider-Man Miles Morales führt auf der PS5

Welche Spiele fanden in der vergangenen Woche in Deutschland die meisten Abnehmer? GfK Entertainment liefert eine Antwort. "Cyberpunk 2077" musste sich diesmal geschlagen geben.

"Spider-Man Miles Morales" schnappte sich den Spitzenplatz der PS5-Charts.

GfK Entertainment hat auch in dieser Woche die neusten Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Spieleverkäufen vom 4. bis zum 10. Januar 2021 und sind auf unterschiedliche Plattformen aufgesplittet.

Auf der PS5 gab es nur minimale Veränderungen: Statt „Sackboy: A Big Adventure“ führt in der neuen Ausgabe der Charts „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Es gab lediglich einen Wechsel. Auf der Xbox Series X blieben die beiden vorderen Plätze hingegen unverändert. „Call of Duty Black Ops Cold War“ schnappte sich in der vergangenen Woche erneut die Führungsposition. Platz 2 ging an „Immortals Fenyx Rising“.

Die PS4-Charts werden vom Rockstar-Dauerseller „GTA 5“ angeführt. Platz 2 ging an „Assassin’s Creed Valhalla“. CD Projekts „Cyberpunk 2077“ rutschte nach unten. Allerdings verrät die öffentliche Statistik von GfK Entertainment nicht, wohin die Reise führte. Auf der Xbox One ließ sich „Cyberpunk 2077“ von „Assassin’s Creed Valhalla“ auf den zweiten Platz verdrängen.

Game-Charts der vergangenen Woche

PS5

( 2 ) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony) ( 1 ) Sackboy: A Big Adventure (Sony)

Xbox Series X/S

( 1 ) Call of Duty Black Ops Cold War (Activision) ( 2 ) Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

PS4

( 2 ) Grand Theft Auto 5 Premium Edition (Rockstar) ( – ) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Xbox One

( – ) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ( 1 ) Cyberpunk 2077 Day 1 Edition (Bandai Namco)

Switch

( 1 ) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) ( 2 ) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

PC

( 1 ) Die Sims 4 (EA) ( 2 ) Der Landwirtschaftssimulator 19 (Astragon Games)

Nintendo 3DS

( 1 ) Animal Crossing New Leaf – Welcome Amiibo Selects (Nintendo) ( 2 ) Mario Party Island Tours Selects (Nintendo)

Bei den Charts von GfK Entertainment ist zu beachten, dass sie sich auf die Verkäufe im klassischen Handel konzentrieren, Steam, GOG und Co also außen vor bleiben. In den Download-Stores kann es zu anderen Rangfolgen kommen.

