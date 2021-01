PS5 & Xbox Series X/S: AMD spricht über den Launch und weitere Kapazitäten

Die PS5 war quasi schon vor dem Launch ausverkauft. Weitere Lieferungen könnten in der kommenden Woche folgen.

Im Zuge der CES 2021 plauderte AMD-CEO Lisa Su mit einer Gruppe von Journalisten. Thematisiert wurden dabei nicht nur die Produkt-Roadmap des Unternehmens und die Anzahl von Prozessorkernen. Auch die Markteinführung der beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S kam zur Sprache. Im Inneren der neuen Systeme verrichtet Hardware von AMD ihren Dienst.

Lu zufolge ist AMD vom Launch der neuen Konsolen begeistert. Man habe vernommen, wie Sony und Microsoft über die Größe der Markteinführungen und die Akzeptanz der Produkte diskutierten. „Von unserem Standpunkt aus betrachtet, wenn man bedenkt, wie viel neue Hardware in den Markt gebracht werden musste – Millionen von Einheiten beider Konsolen, oder aller drei Konsolen – kam alles sehr gut zusammen“, so Lu.

Wie zahlreiche Interessenten in den vergangenen Wochen in Erfahrung bringen mussten, handelt es sich bei der PS5 und Xbox Series X/S um Produkte, die nur schwer zu beschaffen sind. Im regulären Handel erfolgte ein unverzüglicher Ausverkauf. Lediglich auf eBay und Co können die Konsolen zu überzogenen Preisen erworben werden. Auch versuchen immer mehr Mobile- und Stromanbieter, ihre Produkte an eine Konsole zu binden und damit den Verkauf von Verträgen anzukurbeln.

Dabei handelt es sich um eine Situation, die offenbar auch AMD beenden möchte. Die Nachfrage nach den Konsolen sei höher als erwartet. Entsprechend möchte das Unternehmen mehr Kapazitäten freimachen.

„Wir konnten erkennen, dass die Nachfrage höher ist, als wir dachten. Und wir versuchen, mehr Kapazitäten dafür einzurichten. Aber wir sind sehr zufrieden mit den Markteinführungen, mit den Partnerschaften mit Sony und Microsoft. Sie haben etwas unterschiedliche Strategien, aber wir haben mit beiden sehr gut zusammengearbeitet. Das ist ein großer Zyklus. Das sagt viel darüber aus, wie viel Technologie wir in den Formfaktor der Konsole integrieren konnten“, so Su weiter.

Wann die PS5 wieder ausgeliefert werden kann, ist unklar. Allerdings machte in dieser Woche das Gerücht die Runde, dass der Handel in der kommenden Woche weitere Exemplare erhält. Ob diese großteils in den freien Verkauf gelangen, ist ungewiss. Noch immer warten zahlreiche Kunden auf ihre bereits bestellte Hardware. Das gilt offenbar vor allem für Kunden von Media Markt und Saturn.

