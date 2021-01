Codemasters: Vorstand verbürgt sich für Übernahme durch Electronic Arts

Der französische Publisher und Spielehersteller Codemasters steht bekanntermaßen zum Verkauf. Nachdem Take-Two ein Angebot von 994 Millionen US-Dollar auf den Tisch legte, mischte sich Electronic Arts im vergangenen Monat ein und überbot die Konkurrenz mit einem 1,2 Milliarden US-Dollar-Angebot. Daraufhin verkündeten Electronic Arts und Codemasters eine Einigung für den Aufkauf.

Angebot könnte im Februar angenommen werden

Nun haben sich Codemasters‘ Geschäftsführer Frank Sagnier, Chief Financial Officer Rashid Varachia und Executive Director Ian Bell, die gemeinsam 4,34 Prozent der Anteile an dem Unternehmen besitzen, auf eine Zusage des Übernahmeangebots geeinigt. Sie sind eine bindende Vereinbarung eingegangen, um während des Meetings am 3. Februar 2021 für die Übernahme zu stimmen. Sie hoffen, dass auch die restlichen Anteilseigner zustimmen.

Diese Vereinbarung darf nicht einmal gebrochen werden, wenn noch urplötzlich ein höheres Angebot eines anderen Unternehmens vorgelegt werden würde. Electronic Arts müsste das Angebot selbst zurückziehen, um die Vereinbarung aufzulösen. Der Codemaster-Aufsichtsrat hat den Anteilseigner bereits empfohlen, dass sie für die Übernahme stimmen. Sollte das Angebot angenommen werden, wird am 16. Februar 2021 eine Anhörung auf Gericht stattfinden, woraufhin die Anteile an Codemasters am 18. Februar 2021 stillgelegt werden.

Die Akquisition sollte wiederum im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein, womit Marken wie „DiRT“, „F1“ und „Grid“ an Electronic Arts übergehen werden. Mit hauseigenen Marken wie „Need for Speed“ und „Burnout“ würde Electronic Arts zum Marktführer im Rennspiel-Genre avancieren.

Quelle: VGC

