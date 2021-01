Fahrenheit 15th Anniversary: Neuauflage des Klassikers ab sofort erhältlich

"Fahrenheit 15th Anniversary" ist ab sofort erhältlich.

Nachdem aus dem geplanten Release im vergangenen Jahr nichts wurde, gab der Publisher Meridiem Games heute bekannt, dass „Fahrenheit 15th Anniversary“ ab sofort erhältlich ist.

Bei „Fahrenheit 15th Anniversary“ haben wir es mit einer Remastered-Fassung des 2005 veröffentlichten und von Quantic Dream („Heavy Rain“) entwickelten Thriller-Klassikers zu tun. Die für den Einzelhandel produzierte Neuauflage umfasst zum einen das Hauptspiel. Darüber hinaus dürfen sich Käufer über ein Artbook, einen Brief des seinerzeit verantwortlichen Produzenten David Cage sowie weitere Bonus-Inhalte in einer exklusiven Verpackung freuen.

Ein Klassiker kehrt zurück

„Fahrenheit“ ebnete weiteren Quantic Dream-Titeln wie „Heavy Rain“ oder „Beyond: Two Souls“ den Weg. Spielerisch versteht sich „Fahrenheit“ genau wie seine geistigen Nachfolger als ein interaktiver Thriller. Euer Weg führt in die US-Metropole New York, die von einer geheimnisvollen Mordserie erschüttert wird und sowohl in der First- als auch der Third-Person-Perspektive erkundet werden kann.

Die Geschichte folgt Lucas Kane, der von den Polizeidetektiven Carla Valenti und Tyler Miles gejagt wird, nachdem er vom Tatort eines Mordes geflohen ist, ohne sich an das Geschehen zu erinnern. Dabei erlebt ihr ein storygetriebenes Abenteuer, bei dem die Spieler mit ihren Entscheidungen und Taten aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und das Ende des Abenteuers nehmen.

