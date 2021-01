Grand Theft Auto: Arbeitet Rockstar insgeheim an einer Remastered Collection?

Möglicherweise werden neben "GTA V" noch weitere Ableger in technisch überarbeiteter Form erscheinen.

Ein Branchen-Insider möchte von einer Remastered-Collection der „GTA“-Reihe erfahren haben. Darin sollen die für PS2 veröffentlichten Ableger „GTA III“, „Vice City“ und „San Andreas“ enthalten sein.

Das Ganze hat im Online-Portal GTAForums mit einem simplen Beitrag vom User Mach1bud begonnen, der lediglich das Wort „Soon“ enthält. Ein weiterer Nutzer schrieb dazu, dass er sich für mögliche Enthüllungen im falschen Thread aufhalte. Der angebliche Insider entgegnete, dass er dies mit Absicht getan habe, weil es ansonsten zu leicht erkennbar wäre.

Ankündigung in weniger als 90 Tagen?

Kurz darauf markierte ein Administrator diesen Beitrag mit den Tags „III“, „VC“ und „SA“, was natürlich die Spekulationen anheizte. Als Antwort auf die Frage eines Users schrieb Mach1bud „in less than 90 days“. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wann die Kollektion offiziell angekündigt wird. Auch die Wörter „Engine“ und „Trailer“ werden hier erwähnt.

Der nächste Hinweis auf eine Neuauflage der PS2-Ableger ist auf Twitter aufgetaucht. Dort ist ein Beitrag von uNi zu sehen, der im Forum ebenfalls als Admin fungiert.

Wir sehen hier drei physische Kreditkarten aus „GTA Online“, die von Fans erstellt wurden. Darauf sehen wir die Jahreszahlen 2001, 2002 und 2004. Wie viele von euch vermutlich wissen, sind in diesen Jahren die oben genannten Serien-Ableger erschienen. Eine weitere Anspielung auf eine Remastered-Collection.

Auf Fan-Webseiten werden häufig Gerüchte in den Raum geworfen, die sich im Nachhinein als frei erfunden gewertet werden. In diesem Fall sind jedoch innerhalb kurzer Zeit weitere User und auch Administratoren auf den fahrenden Zug aufgesprungen, was wir sehr interessant finden.

Im Moment wissen wir nur, dass Rockstar Games an einer Neuauflage von „GTA V“ für die PS5 und Xbox Series X/S arbeitet. Ansonsten hält sich der US-amerikanische Videospielentwickler äußerst bedeckt, was zukünftige Projekte angeht. Ob die „GTA“-Trilogie tatsächlich in überarbeiteter Fassung erscheinen wird, wird sich im Laufe der nächsten Monate zeigen. Eine weitere Frage wäre, für welche Plattformen die Kollektion erscheinen würde.

Wie „GTA San Andreas“ auf der PS5 aussehen könnte, seht ihr im nachfolgenden Video. Ein leidenschaftlicher Fan hat sich die Mühe gemacht, den Klassiker optisch aufzupolieren und daraus einen eigenen Trailer zu erstellen.

Würdet ihr eine Remastered-Collection begrüßen?

