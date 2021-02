PS5: So viele Konsolen möchte Sony im nächsten Fiskaljahr ausliefern

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Seit dem offiziellen Launch im November des vergangenen Jahres hat die PlayStation 5 mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Finden neue Konsolen den Weg in den Handel, sind diese innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Nachdem Sony im vergangenen Quartal rund 4,5 Millionen Konsolen an den Handel ausliefern konnte, möchte das japanische Unternehmen die Produktionsmenge in den nächsten Monaten erhöhen. Auf diesem Weg sollen die Lieferengpässe, die die Geduld der Kunden in den vergangenen Wochen gehörig strapazierten, endgültig der Vergangenheit angehören.

Rund 15 Millionen Konsolen sollen produziert werden

Laut Sony-CFO Hiroki Totoki sollen im nächsten Geschäftsjahr (1. April 2021 – 31. März 2022) 14,8 Millionen PlayStation 5-Konsolen produziert beziehungsweise an den Handel ausgeliefert werden. Ein für Sony alles andere als leichtes Vorhaben, da sich Sony unter anderem mit Engpässen bei den benötigten Komponenten konfrontiert sieht, die eine spürbare Erhöhung der Produktionsmenge verzögern könnten.

„Es ist schwierig für uns, die Produktion der PS5 angesichts des Mangels an Halbleitern und anderen Komponenten zu steigern“, sagte Hiroki Totoki im Rahmen eines Briefings. „Wir konnten die hohe Nachfrage der Kunden nicht vollständig befriedigen, [aber] wir tun weiterhin alles in unserer Macht stehende, um so viele Einheiten wie möglich an Kunden zu liefern, die auf eine PS5 warten.“

Die PlayStation 5 ist in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. Während das klassische Modell zum Preis von 499,99 Euro auf dem Markt platziert wurde, kann die Digital-Edition, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, für 399,99 Euro erworben werden.

