ZeniMax Media & Bethesda: Gründer und CEO Robert A. Altman ist verstorben

ZeniMax Media und Bethesda Softworks befinden sich in tiefer Trauer. Der Gründer und Geschäftsführer Robert A. Altman ist im Alter von 73 Jahren verstorben und die Unternehmen haben sich offiziell zu Wort gemeldet.

So heißt es: „Wir sind tieftraurig, dass wir euch vom Ableben von Robert A. Altman, unserem Gründer und CEO, berichten müssen. Er war ein wahrer Visionär sowie Freund und glaubte an den Geist der Leute und die Kraft von dem, was sie gemeinsam erreichen könnten. Er war ein außergewöhnlicher Anführer und ein noch besserer Mensch. Während der Pandemie schickte Robert jede Woche eine E-Mail, um mit jedem in der Firma in Kontakt zu bleiben. […]

Wir sind stolz darauf, die Werte und Prinzipien weiterzuführen, die uns Robert beigebracht hat. Wir dehnen unser tiefstes Mitgefühl auf Roberts Familie aus, die ein Teil unserer Familie ist und uns immer als ein Teil ihrer behandelt hat. Danke für alles, was du für uns getan hast, Robert. Ruhe in Frieden.“

Robert A. Altman gründete ZeniMax Media im Jahre 1999 gemeinsam mit dem Bethesda-Gründer Christopher Weaver. Seitdem fungierte ZeniMax Media als Mutterunternehmen von Bethesda Softworks, woraufhin Marken wie „The Elder Scrolls“ und „Fallout“ zu Welterfolgen wurden. Zudem konnte man sich über die Jahre auch weitere Entwicklerstudios wie id Software, MachineGames und Arkane Studios ins Boot holen und weitere Titel zu „DOOM“, „Wolfenstein“, „Prey“ und weiteren Marken erschaffen. Vor wenigen Monaten wurde ZeniMax von Microsoft für 7,5 Milliarden US-Dollar aufgekauft, woraufhin sich die Redmonder einen starken Partner sichern konnten.

Auf der offiziellen Seite ist auch ein ausführlicher Brief von James Altman, dem Sohn von Robert A. Altman und Director of Publishing Relations bei Bethesda, zu finden, in dem er einige Erinnerungen an seinen Vater teilt.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t

