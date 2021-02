PS5: Salamischeiben sorgen für den besonderen Look

Die Seitenteile der PS5 können ausgetauscht werden. Lediglich das Angebot hält sich noch in Grenzen.

Die PS5 ist momentan schwer zu bekommen. Da dürfte der eine oder andere Interessent kein größeres Problem damit haben, ein Exemplar mit Salami-Skin zu übernehmen. Gekauft werden kann die Konsole in diesem Look zwar nicht. Allerdings könnt ihr sie gewinnen, zumindest dann, wenn ihr in Australien oder Neuseeland wohnt.

Die PS5 im Salami-Look ist Teil einer Verlosung der Pizzakette Domino’s Australia und wird anlässlich des World Pizza-Days an die Frau oder den Mann gebracht. Interessenten sollen dem Unternehmen auf Instagram folgen, mit Kommentaren auf Facebook zwei Freunde belästigen und der Kette verraten, welche Pizza sie bevorzugen. Die vollständigen Bedingungen für das Gewinnspiel werden hier bereitgehalten

Anschauen könnt ihr euch das gute Stück im folgenden Facebook-Post. Vermutlich wird es nicht viele Spieler geben, die eine Konsole in diesem Look stolz in ihrem Wohnzimmer präsentieren möchten. Oder doch?

Glücklicherweise könnt ihr den Look jeder PS5 recht unkompliziert ändern. Die Konsole unterstützt Cutsom-Faceplates, die langsam den Markt erobern. Auch mit Skins kann die Konsole beklebt werden, wenn ihr es denn wollt.

Unklar ist, wann der Verkauf der PS5 wieder aufgenommen wird. Jüngsten Spekulationen zufolge sollen die ersten Konsolen ab dieser Woche bestellbar sein. Bis Ende des Monats werden regelmäßig weitere Wellen folgen, hieß es in dieser Woche.

Tatsächlich möchte Sony bis zum Ende des laufenden Quartals weitere drei Millionen Exemplare der PS5 absetzen, nachdem schon bis Ende Dezember 2020 ein Absatz von 4,5 Millionen erzielt wurde. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

