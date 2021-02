PlayStation Store: Holt euch ein kostenloses PS4-Spiel

Im PlayStation Store wurde ein neues Gratisangebot freigeschaltet. Einige Tage lang könnt ihr "We Were Here" kostenlos für die PS4 laden. Es ist der Auftakt einer Trilogie.

Die weiteren Episoden folgen im Laufe des Monats.

PSN-Nutzer kommen gratis in den Besitz von „We Were Here“. Der Auftakt des Rätselabenteuers kann kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden. Allerdings solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen. Denn schon am 22. Februar 2021 soll das Angebot beendet werden. Einen Tag später erscheint der Rest der Trilogie unter der Bezeichnung „We Were Here Too“ und „We Were Here Together“.

PS Store: We Were Here kostenlos für PS4 laden

Um den Titel kostenlos herunterladen zu können, benötigt ihr lediglich einen PlayStation Network-Account. Auch ist zu beachten, dass der Titel ein Koop-Gameplay in den Fokus rückt, für dessen Nutzung eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten ist.

Koop ist Pflicht

Managing Director & Mitbegründerin von Total Mayhem Games.

„Jedes Spiel lässt sich nur kooperativ zu zweit spielen, indem ihr in die Rollen von Antarktisforschern schlüpft. In den ersten beiden Spielen, We Were Here und We Were Here Too, finden sich die Spieler in einem schlimmen Schneesturm wieder und stoßen auf der Suche nach einem Unterschlupf auf Castle Rock, eine geheimnisvolle mittelalterliche Burg in den trostlosen Weiten der Antarktis“, so Lucia de Visser

Mit „We Were Here“ erwartet euch die Pilot-Episode in einer Reihe von kooperativen, eigenständigen Puzzle-Abenteuern. Zunächst seid ihr zusammen mit einem Kumpel in einer verlassenen Burg gefangen. Der erste Spieler befindet sich in einem kleinen, abgelegenen Teil der Burg, während der Koop-Partner die Hallen durchstreift und versucht, Spieler Eins zu finden. „Für jeden Raum brauchst du Köpfchen und die Fähigkeit, dich klar und deutlich mit deiner Stimme auszudrücken“, so die Macher.

Zum Thema

Falls „We Were Here“ trotz des Gratisangebotes nichts für euch ist, dann werft einen Blick auf die heute freigeschalteten Deals im PlayStation Store. Auch das neuste Angebote der Woche wurde im Laufe des Tages an den Start gebracht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store