PS5: DualSense-Stick-Drift – Anwaltskanzlei untersucht mögliche Sammelklage – Update

In den Vereinigten Staaten bereitet eine Anwaltskanzlei eine Sammelklage gegen Sony vor. Auslöser sind von Spielern gemeldete Probleme mit den Analogsticks des DualSense-Controllers.

Wie weit verbreitet das Drift-Problem ist, ist nicht bekannt.

Update: Wie Eurogamer berichtet, wurde von der Anwaltskanzlei Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) am 12. Februar 2021 im Namen des Klägers Lmarc Turner und anderer betroffener Kunden beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Sammelklage eingereicht. Sony Corporation of America und Sony Interactive Entertainment sind als Beklagte aufgeführt.

Ein Teil der Beschwerde lautet:

„Insbesondere die DualSense-Controller, mit denen die PS5 bedient wird, haben einen Defekt, der dazu führt, dass sich Charaktere oder das Gameplay ohne Benutzerbefehl oder manuelle Bedienung des Joysticks auf dem Bildschirm bewegen. Dieser Defekt beeinträchtigt das Gameplay erheblich und beeinträchtigt somit die Kernfunktionalität des DualSense-Controllers. Wäre dem Kläger der Driftfehler vor dem Kauf seiner PS5 bekannt gewesen, hätte er die PS5 nicht gekauft oder wesentlich weniger dafür bezahlt.“

Im eingereichten Dokument wird um ein Gerichtsverfahren gebeten. Ziel sei es, eine „finanzielle Entschädigung für erlittene Schäden, deklaratorische Erleichterungen und Unterlassungsansprüche“ zu erstreiten.

Meldung vom 11. Februar 2021: Seit dem Launch der PS5 mehren sich die Berichte über Analogstick-Drifts beim DualSense-Controller. Bei einem solchen Problem verursacht das Eingabegerät Bewegungen, auch wenn der Nutzer den Stick des Controllers gar nicht berührt. Die Nutzung von Games wird damit deutlich erschwert.

Klage gegen Sony wird untersucht

In die Schlagzeilen gerieten vergleichbare Probleme in Zusammenhang mit dem Joy-Con-Controller der Nintendo Switch. Sie führten in den USA zu einer Sammelklage. Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP, es ist die US-Anwaltskanzlei, die Nintendo ins Visier nahm, „untersucht“ mittlerweile, ob auch gegen Sony vorgegangen werden kann.

„CSK&D untersucht eine mögliche Sammelklage, die auf Berichten basiert, dass Sonys DualSense-Controller der PlayStation 5 Drift-Probleme aufweisen und/oder vorzeitig ausfallen können“, so die Kanzlei in einer Stellungnahme.

Damit die Klage ein gewisses Erfolgspotential hat, benötigt CSK&D möglichst viele Berichte von Betroffenen. Sie werden auf der Webseite der Kanzlei über ein Fragebogen gesammelt. Ähnlich begann die Sammelklage gegen Nintendo. Inzwischen wurde in diesem Fall ein Schiedsverfahren erzwungen, nachdem sich ein Richter weigerte, den Fall abzuweisen.

Auch der Xbox One-Controller blieb nicht verschont. Eine entsprechende Sammelklage wurde im vergangenen Jahr auf den Elite Controller erweitert. „Microsoft lockt die Verbraucher in den Kauf der Xbox-Controller, indem das Unternehmen die Xbox-Controller als überlegene Controller anpreist, die das Gameplay verbessern, die Elite-Controller als den ‚fortschrittlichsten Controller der Welt‘ beschreibt und die Joysticks und Tasten der Xbox One als ‚ultimative Präzision‘ hervorhebt“, hieß es in der damaligen Beschwerde.

Letztendlich scheinen alle großen Hersteller größere oder kleinere Schwierigkeiten mit ihren Controllern zu haben. Doch auch wenn die Drift-Probleme beim PS5-DualSense-Controller in den vergangenen Tagen häufiger thematisiert wurden, ist nicht so recht klar, wie verbreitet sie sind. Falls euer Controller entsprechende Auffälligkeiten zeigt, könnt ihr in den Kommentaren auf euch aufmerksam machen.

