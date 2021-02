PS5: Youtuber besitzt die größte PS5 der Welt – sie ist 3 Meter hoch und 227 Kilo schwer

Ein Youtube-Star investierte 70.000 Euro, um ein äußerst ungewöhnliches Exemplar der PS5 ins Leben zu rufen. In seinem neuesten Video präsentiert er die offiziell größte PS5 der Welt, die es bereits in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.

Eine Sonderanfertigung der PS5 zieht im Netz die Aufmerksamkeit auf sich.

Ein Youtuber namens ZHC besitzt offiziell die größte PlayStation 5 der Welt. Stolze 70.000 Dollar gab der Internet-Star für das überdimensionale Konsolenmodell aus, die erstaunliche Maße besitzt: Sie verfügt über eine Höhe von drei Metern und ist 227 Kilo schwer. Das Wichtigste ist aber, dass sie tatsächlich funktionsfähig ist.

Weil sich eine Konsole nicht von selbst bedient, wurde zusätzlich eine Sondervariante des DualSense-Controllers angefertigt. Diese fällt ebenfalls riesig aus und erfordert eine gewisse Beweglichkeit, um sich durch das Spiel zu navigieren.

Bei solch einer großflächigen Konsole entschied sich der Youtuber dazu, der PS5 einen individuellen Anstrich zu verpassen. Daraus ist eine 100-stündige-Aktion zustande gekommen, bei der sie dem außergewöhnlichen Exemplar ein bemerkenswertes Design verliehen haben. Dem Video zu entnehmen hatten die beteiligten Personen dabei eine Menge Spaß.

Mehrere Konsolen wurden verschenkt

Trotz der hohen Ausgaben für diese Sonderanfertigung entschied sich ZHC dazu, eine bestimmte Anzahl an originalen PS5-Konsolen plus mehrere Spiele zu verschenken. Einige Mitglieder seines Teams, mehrere Helfer und auch Kinder in Not hatten also allen Grund zur Freude.

In der Vergangenheit berichteten wir bereits über mehrere Luxusvarianten der PS5 sowie exklusive Fan-Designs. Eine Schmuckwerkstatt aus Russland entwarf eine besonders hochwertige PS5, die aus Massivgold hergestellt wurde. Mit Truly Exquisite bot ein weiteres Unternehmen eine goldene PS5 an, die in drei verschiedenen Varianten angeboten wurde: 24K Gold, Platin und 18K Roségold. Auch der Entwurf eines Designers, der die Konsole in einem schicken Spider-Man-Look präsentierte, konnte für Aufsehen sorgen.

Das hier gezeigte Exemplar ist in seiner Form jedoch einzigartig, was zu einem Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde führte. Auf seinem Kanal seht ihr übrigens, dass bereits andere Projekte dieser Art durchgeführt wurden. Erst vor zwei Monaten verbrachte ZHC 50 Stunden damit, ein gigantisches Iphone 12 zu designen.

