PS5: 24K Gold-Modell für Spieler mit Luxus-Ambitionen

Darf es etwas mehr sein? Diese Frage werdet ihr wohl nur mit einem klaren "ja" beantworten, wenn ihr über genügend Geldmittel verfügt. Das gilt zumindest für das "mehr" an Gold, das eure PS5 veredelt. Truly Exquisite bietet derartige Luxusobjekte an.

Wer holt sie sich? (Bildquelle: Truly Exquisite)

Nach der Enthüllung der weißen PS5 waren zahlreiche Spieler begeistert. Edel sieht sie aus, so die Meinung vieler Interessenten. Aber es geht noch ein Stück edler. Truly Exquisite, ein Unternehmen, das aus simplen Elektronikgeräten wie Tablets und Smartphones Luxusgeräte macht, möchte sich der kommenden Konsole von Sony annehmen. Erwarten könnt ihr unter anderem eine vergoldete Version der PlayStation 5.

24K Gold, Platin und 18K Roségold

„Truly Exquisite ist stolz darauf, euch eine weitere Neuerscheinung ankündigen zu können… dieses Mal in Form der brandneuen Sony PS5, die es in den Luxusausführungen 24K Gold, Platin und auch 18K Roségold zu kaufen geben wird. Wir können es kaum erwarten, mit der Anfertigung dieser wahren Schönheiten zu beginnen. Bleibt dran und äußert euer Interesse, denn wir werden bald mehr Informationen über Vorbestellungen und Vertrieb haben“, heißt es auf der Seite von Truly Exquisite.

Über ein Kontaktformular, das auf der Produktseite der „24K Gold PS5“ ausgefüllt werden kann, dürfen interessierte Zeitgenossen ihr Kaufinteresse bekunden. Preise wurden bisher nicht genannt. Doch ein Blick auf die veredelten Smartphones und Tablets macht deutlich, dass es kein billiger Spaß wird.

Wollt ihr beispielsweise das Samsung Galaxy S20 im Platin-Look erstrahlen lassen, dann seid ihr 2.900 britische Pfund ärmer. Umgerechnet sind es 3.200 Euro. Beim iPad Pro werden in der Ausführung 24K Gold immerhin 2.200 britische Pfund bzw. 2.400 Euro fällig. Eine vergoldete Apple Watch kostet mindestens 2.150 britische Pfund bzw. 2.360 Euro.

Auch das Headset wird veredelt

Im Fall der PS5 dürften es am Ende ein paar Euro mehr werden, da auch der Controller veredelt werden muss. Laut der Produktabbildung kann selbst das Headset in einen Gold-Look versetzt werden. Interesse geweckt? Auf der Webseite von Truly Exquisite könnt ihr euch mit den Luxusgütern vertraut machen.

Zum Thema

Wann die PS5 auf den Markt kommen wird, steht weiterhin in den Sternen. Sony verweist lediglich auf eine Markteinführung im Vorweihnachtsgeschäft des laufenden Jahres. Ein Launch im November scheint eine vergleichsweise sichere Wette zu sein. Jüngsten Hinweisen zufolge möchte Microsoft in diesem Monat mit der Xbox Series X den Handel erobern.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5