Horizon VR: Spekulationen um ein mögliches Spin-Off

In den neuesten Stellenausschreibungen des britischen Entwicklers Firesprite ist von einem ambitioniertem VR-Titel die Rede, das auf einem der erfolgreichsten Konsolen-IPs der letzten zehn Jahre basiert. Bereits vor längerer Zeit gab es ein Gerücht, dass das SIE London Studio an einem VR-Spiel arbeitet, das im "Horizon"-Universum stattfinden soll.

Dürft ihr die Welt von "Horizon" zukünftig aus der VR-Perspektive erleben?

Das britische Entwicklerstudio Firesprite hat kürzlich mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht, die auf ein Action-Adventure in VR hindeuten. Zum Beispiel heißt es in der Stelle bezüglich eines Lead Producers, dass ein VR-Action-Adventure geplant ist, „das von einem der originellsten und erfolgreichsten Spiele-IPs der letzten 10 Jahre adaptiert wurde.“

Ein neues Kapitel in einem etablierten Universum

Laut des Studios handelt es sich um ein äußerst aufregendes Projekt, bei dem mit den Verantwortlichen der Marke kooperiert wird, um ein völlig neues Kapitel in einem etablierten Universum zu erschaffen. Dabei sollen die immersiven Möglichkeiten von Virtual Reality bestmöglich ausgereizt werden. Sowohl für eingefleischte Fans als auch für Neueinsteiger möchte das Team eine neue Geschichte erzählen.

Zwar gibt es hier keinen eindeutigen Hinweis auf das „Horizon“-Franchise, doch bereits im Oktober 2019 gab es diesbezüglich ein interessantes Gerücht. Damals soll ein Leaker erfahren haben, dass im London Studio von Sony Interactive Entertainment an einem PSVR-Titel arbeitet, der im Universum von „Horizon Zero Dawn“ stattfinden soll. Inzwischen hat dieses Entwicklerstudio jedoch nichts mehr mit Virtual Reality-Spielen zu tun, weshalb dieses Projekt vermutlich an einen anderen Entwickler übergeben wurde.

Zudem nahm Guerrilla Games im Dezember die offizielle Webseite des Ego-Shooters „Killzone“ vom Netz. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich der niederländische Videospielentwickler ab sofort voll und ganz auf die „Horizon“-Reihe konzentrieren möchte.

Ob es sich dabei wirklich um ein Spin-Off von „Horizon“ handelt, erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Dieses Jahr könnt ihr euch jedenfalls auf den hoch angepriesenen Nachfolger der postapokalyptischen Action-RPG-Reihe freuen, der für PS5 und PS4 erscheinen wird. In einem Interview sprach die Synchronsprecherin von der Protagonistin Aloy über die Dreharbeiten und was ihr vom Spiel erwarten könnt.

