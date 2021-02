Tales from the Borderlands: Ist wieder im PlayStation Store erhältlich

"Tales from the Borderlands" hat sich wieder im PlayStation Store blicken lassen. Ihr könnt das Komplettpaket für rund 20 Euro kaufen. Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 ist keine PS4 notwendig.

"Tales from the Borderlands" hat die digitalen Stores zurückerobert.

Infolge der Insolvenz von Telltale Games wurde das Episoden-Adventure „Tales from the Borderlands“ aus verschiedenen Online-Stores entfernt. Die Abwesenheit ist inzwischen Geschichte. Denn wie in der vergangenen Woche angekündigt wurde, kehrte der Titel in die digitalen Stores zurück, was unter anderem für den PlayStation Store gilt.

Der Preis liegt bei 19,99 Euro für das Komplettpaket mit allen Episoden. Und dank der Abwärtskompatibilität kann „Tales from the Borderlands“ auch auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 gespielt werden. Gefeiert wird die erneute Markteinführung mit einem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Zum PlayStation Store: Tales from the Borderlands für 19,99 Euro kaufen

„Tales from the Borderlands“ spielt zwischen den Ereignissen in „Borderlands 2“ und „Borderlands 3“ und folgt zwei Erzählern auf einer Mission. Im Spielverlauf erkundet ihr den tödlichen Planeten Pandora, wobei ihr in die Rolle des Konzernmitarbeiters Rhys schlüpft. Er hat die Hoffnung, den Platz des berüchtigten Handsome Jack als Konzernboss einnehmen zu können. Als zweite Figur tritt die Trickbetrügerin Fiona in Erscheinung.

„Als ein zwielichtiger Deal aus dem Ruder läuft, müssen sich Rhys und Fiona widerwillig zusammentun, um ihren Anteil zu erhalten. Dabei treffen sie auf brutale Gangster, kannibalistische Banditen und furchteinflößende wilde Tiere. Wie wirst du dich entscheiden, um ihre Taten bei diesem wilden Ritt zu pandoranischem Ruhm zu lenken?“, so die Macher.

„Tales from the Borderlands“ kam 2015 auf den Markt und konnte damals durch gute Wertungen auf sich aufmerksam machen. Die PS4-Fassung kam auf einen Metascore von 86. Auch der User-Score von 8.1 zeigt, dass sich der Kauf durchaus lohnt. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer.

