Mortal Shell: Düsteres Rollenspiel erscheint wohl für die PS5

Erscheint "Mortal Shell" für die PlayStation 5?

In den vergangenen Monaten kündigten zahlreiche Entwicklerstudios und Publisher PlayStation 5-Umsetzungen zu ausgewählten Titeln an.

Aktuellen Berichten zufolge wird auch das düstere Action-Rollenspiel „Mortal Shell“ zu den Titeln gehören, die eine eigens entwickelte PlayStation 5-Version spendiert bekommen. Dies lässt zumindest eine frisch entdeckte Trophäen-Liste für „Mortal Shell“ auf der PlayStation 5 vermuten. Da alle PS5-Spiele gegenüber ihren PS4-Pendants über eigene Trophy-Listen verfügen, liegt die Vermutung nah, dass sich in der Tat eine neue und technisch überarbeitete Version des Rollenspiels in Arbeit befindet

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die verantwortlichen Entwickler von Cold Symmetry waren bisher nicht für eine Stellungnahme zu haben. Sollte das Studio die PlayStation 5-Version von „Mortal Shell“ offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Mortal Shell“ versteht sich als ein Action-Rollenspiel im Soulslike-Stil und wartet dementsprechend mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad auf.

Zum Thema: Mortal Shell: Der offizielle Accolades-Trailer zum düsteren Soulslike-Abenteuer

Ihr schlüpft in die Rolle eines unbekannten Helden und erhaltet die Möglichkeit, die Kontrolle über tote Helden zu übernehmen und mit deren Körpern in die Schlacht zu ziehen. „Kämpfe bedacht und mit Strategie. Schlage erst zu, wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, auch wirklich zu treffen. Setze gezielt Konter ein, um vernichtende Gegenschläge auszuführen. Stelle Upgrades her, benetze deine Klinge mit Säure und studiere die dunklen arkanen Talente, die deinen Angriffen übernatürliche Macht verleihen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Mortal Shell“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mortal Shell