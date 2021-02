State of Play: Programm der nächsten Ausgabe bereits enthüllt? – Gerücht

Die nächste State of Play-Ausgabe findet morgen, am 25. Februar 2021 statt.

Gestern am späten Abend kündigte Sony eine weitere State of Play-Episode für morgen, den 25. Februar 2021, an. Im Rahmen der circa 30 Minuten langen Präsentation will das Unternehmen zehn Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 in den Mittelpunkt rücken, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Dürfen wir einem kürzlich von Comic Book entdeckten Leak Glauben schenken, wurde das Programm der morgigen Show bereits enthüllt.

Updates zu aktuellen Titeln & Infos zu kommenden Releases und Ports?

Sollten die Informationen des Leaks, der auf ResetEra veröffentlicht wurde, der Wahrheit entsprechen, dann dürfen sich PlayStation-Spieler auf einen bunten Mix freuen. Einmal soll angeblich eine Roadmap zum jüngst über PlayStation Plus veröffentlichten Arcade-Racer „Destruction AllStars“ präsentiert werden. Darüber hinaus soll es ebenfalls Neuigkeiten zu einem kommenden DLC des PS5-Launchtitels „Godfall“ geben.

Zudem sollen ebenfalls der vergangenes Jahr bestätigten „Oddworld Soulstorm“, die PS5-Umsetzung von Rockstar Games‘ Open World-Hit „GTA V“ sowie der Indie-Titel „Goodbye Volcano High“ und das Horrorspiel „Five Nights at Freddy’s: Security Breach“ gezeigt werden. PS5-Besitzer sollen sich derweil auf Updates zu den kommenden Exklusivspielen „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Returnal“ freuen dürfen.

Das Programm komplettieren sollen indes womöglich zwei Portierungen bereits erhältlicher Games: Einmal der Multiplayer-Titel „Among Us“, der vergangenes Jahr einen regelrechten Hype auslöste, sowie das ebenfalls 2020 erschienene und hochgelobte Rogue-like „Hades“. Beide Games sollen angeblich sowohl für PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Hier nochmal das geleakte Programm der State of Play in der Übersicht:

„Among Us“ (Portierung für PS4 & PS5)

„Destruction AllStars“-Roadmap

„Five Nights at Freddy’s: Security Breach“

„Godfall“ DLC

„Goodbye Volcano High“

„GTA V“ (PS5)

„Hades“ (Portierung für PS4 & PS5)

„Oddworld Soulstorm“

„Ratchet & Clank: Rift Apart“

„Returnal“

Die im Leak genannten Titel für die morgige State of Play-Ausgabe erscheinen auf den ersten Blick nicht unbedingt unrealistisch, dennoch sollten diese Informationen mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachtet werden.

Des Weiteren kursiert derzeit ebenfalls das Gerücht, dass Sony die wie sonst für den letzten Mittwoch im Monat angesetzte Ankündigung der kommenden „Gratis“-Spiele des PlayStation Plus-Service heute ausfallen ließ, um dies morgen im Rahmen der State of Play nachzuholen. Offiziell bestätigt ist jedoch auch dies nicht.

Die nächste State of Play-Ausgabe startet morgen, den 25. Februar 2021, um 23 Uhr.

Was ist eure Meinung zum vermeintlichen Leak der morgigen State of Play-Präsentation?

