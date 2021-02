E3 2021: Event findet dieses Jahr wohl rein digital statt

Aktuellen Berichten zufolge wird die E3 2021 in einem rein digitalen Format stattfinden. Dies lässt sich zumindest einem aktuellen Dokument entnehmen, das vom "Los Angeles Tourism and Convention Board" veröffentlicht wurde.

Findet die E3 2021 rein digital statt?

Die E3 gehörte im vergangenen Jahr zu den Events, die aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen komplett gestrichen wurden.

Wie der Veranstalter in Form der ESA in den vergangenen Monaten mehrfach bestätigte, soll die E3 in diesem Jahr definitiv zurückkehren. Nachdem bisher noch in den Sternen stand, in welcher Form die E3 2021 stattfinden wird, zeichnet sich in diesen Tag ab, dass wir uns 2021 auf eine rein digitale Version der E3 einstellen sollten, während auf eine physische Präsenz im Convention-Center von Los Angeles verzichtet wird.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Den entscheidenden Hinweis liefert ein 84-Seiten starkes Dokument des „Los Angeles Tourism and Convention Boards“, in dem darauf hingewiesen wird, dass die physische Version der E3 2021 abgesagt wurde. Es werde allerdings an Übertragungsmöglichkeiten durch LA Live und LACC gearbeitet. Weiter heißt es, dass derzeit über die Lizenzen für die Jahr 2022 und 2023 verhandelt wird.

Zum Thema: E3 2021: Messe soll 2021 definitiv zurückkehren

In welcher Form die E3 2021 im Endeffekt stattfinden wird, bleibt trotz allem abzuwarten, da die entsprechenden Pläne zunächst von den Mitgliedern der ESA abgesegnet werden müssen. Trotz allem deutet vieles darauf hin, dass COVID-19 auch 2021 großen Einfluss auf Events haben und zu zahlreichen Online-Veranstaltungen führen wird.

Die E3 2021 soll im Juni dieses Jahres stattfinden.

