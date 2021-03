Bandai Namco Next: Online-Event mit Elden Ring und Tales of Arise geplant?

Aktuellen Berichten zufolge sicherte sich Bandai Namco Entertainment kürzlich die Markenrechte an "Bandai Namco Next". Es wird spekuliert, dass wir es hier mit einem Online-Event zu tun haben könnten, auf dem kommende Titel wie "Tales of Arise" oder "Elden Ring" präsentiert werden.

Wird "Elden Ring" in Kürze vorgestellt?

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen setzten in den vergangenen Monaten zahlreiche Publisher und Entwickler auf Online-Events, die genutzt wurden, um kommende Titel zu präsentieren.

Aktuellen Berichten zufolge könnte auch der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment auf diesen Zug aufspringen. So sicherte sich das Unternehmen kürzlich die Bezeichnung beziehungsweise die Markenrechte an „Bandai Namco Next“. Spekuliert wird, dass wir es hier mit einem Online-Event zu tun haben könnten, auf dem ausgewählte Titel von Bandai Namco Entertainment vorgestellt werden.

Offizielle Präsentation von Elden Ring in Kürze?

In den letzten Tagen verdichteten sich bereits die Hinweise, dass die offizielle Enthüllung von „Elden Ring“ in den kommenden Wochen über die Bühne gehen wird. Dies wollte zumindest der als verlässliche Quelle geltende Insider Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben. Neben „Elden Ring“ warten noch weitere Titel von Bandai Namco Entertainment auf eine neue Präsentation.

Darunter die beiden Rollenspiele „Tales of Arise“ und „Scarlet Nexus“, die für einen Release in diesem Jahr vorgesehen sind. Da die Fans auch hier auf weitere Details warten, könnte Bandai Namco Entertainment in der Tat auf ein Online-Event wie „Bandai Namco Next“ setzen.

Eine offizielle Stellungnahme seitens des Publishers steht allerdings noch aus.

