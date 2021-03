PlayStation Now: Diese Neuzugänge warten im März 2021

In diesem Monat finden neue Spiele den Weg in den Abo-Service PlayStation Now. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf "inFamous: Second Son" aus dem Hause Sucker Punch.

PlayStation Now: Im März 2021 unter anderem mit "inFamous: Second Son".

Wenig überraschend dürfen sich Abonnenten von Sony Interactive Entertainmants Streaming-Dienst PlayStation Now auch in diesem Monat über frische Titel freuen.

Zu den Highlights im Monat März 2021 gehört zweifelsohne das Action-Adventure „inFamous: Second Son“, das im Jahr 2014 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde und bei den „Ghost of Tsushima“-Machern von Sucker Punch entstand. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Delsin Rowe, der seine übermenschlichen Fähigkeiten nutzt, um eine düstere Verschwörung aufzudecken.

Zombiejagden, Flug-Action und mehr

Zu den weiteren Titeln, die ab dem morgigen Dienstag, den 2. März 2021 in PlayStation Now auf Abonnenten warten, gehört der kooperative Zombie-Shooter „World War Z“. Zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern wagt ihr euch an Missionen und kämpft gegen Zombiehorden, die mitunter hunderte Untote umfassen. Reichlich Loot und immer fordernde Herausforderungen sollen euch in „World War Z“ langfristig motivieren.

In „Ace Combat 7: Skies Unknown“ hingegen dürft ihr im Cockpit zahlreicher Kampfjets Platz nehmen. In der Rolle eines Elite-Kampfpiloten steht ihr vor der Aufgabe, euch in taktischen und nervenaufreibenden Luftkämpfen zu behaupten. Den Schlusspunkt im März 2021 setzt der Puzzle-Shooter „Superhot“.

PlayStation Now bietet euch den Zugriff auf mehr als 600 PS3- und PS4-Titel. Während das Monats-Abo für 9,99 Euro erhältlich ist, schlägt das 3 Monats-Abo mit 24,99 Euro zu Buche. Abschließend wartet das Jahres-Abo, das zum Preis von 59,99 Euro erhältlich ist.

