Resident Evil Village & ReVerse: Installationsgrößen der neuen Titel bekannt

In ein paar Wochen erscheint mit "Resident Evil Village" der neueste Ableger der beliebten Horror-Serie. Wie viel freier Speicherplatz für das kommende Abenteuer von Ethan Winters benötigt wird, verrät der offizielle Produkteintrag im Xbox Store.

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

In ein paar Wochen wird mit „Resident Evil Village“ der neueste Teil der beliebten Horror-Serie aus dem Hause Capcom für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Schon jetzt sickerte dank einem entsprechenden Produkteintrag im Xbox Store durch, wie viel freien Speicherplatz ihr für das neue Abenteuer von Ethan Winters reservieren solltet. Auf der Xbox One sowie der Xbox Series X/S und somit wohl auch auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 setzt „Resident Evil Village“ demnach rund 35 Gigabyte freien Speicherplatz voraus. Möchtet ihr auch den Multiplayer-Titel „Resident Evil Re:Verse“, der allen Käufern von „Village“ kostenlos zur Verfügung gestellt wird, installieren, benötigt ihr weitere 15 Gigabyte an Speicherplatz.

Entwickler versprechen eine intensive Horror-Erfahrung

In einem aktuellen Interview verlor der für „Resident Evil Village“ verantwortliche Director Morimasa Sato vor wenigen Tagen ein paar Worte über sein neues Projekt und wies darauf hin, dass sich die Spieler auf eine intensive Horror-Erfahrung freuen dürfen, die ihnen aus der First-Person-Perspektive präsentiert wird. Gleichzeitig wartet auf den Protagonisten Ethan Winters eine große Überraschung, auf die aus Spannungsgründen natürlich nicht näher eingegangen wurde.

Zum Thema: Resident Evil Village: Ethan Winters erwartet die „größtmögliche Überraschung“

„Resident Evil Village“ und „Resident Evil Re:Verse“ werden am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Darüber hinaus werden die beiden Last-Gen-Konsolen in Form der PlayStation 4 sowie der Xbox One versorgt.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, darf sich auf eine zweite kostenlose Demo freuen, die einen genaueren Blick auf die spielerische Umsetzung von „Resident Evil Village“ ermöglichen soll.

Quelle: Gamingbolt

