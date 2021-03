The Division 2: Update 12.3 steht bereit – Die erste Season wird wiederholt

Nach dem Abschluss der heutigen Wartungsarbeiten steht ab sofort nicht nur das Update auf die Version 12.3 bereit. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die erste Season von "The Division 2" mit sofortiger Wirkung wiederholt wird.

"The Division 2": Die erste Season wird wiederholt.

Im Laufe des heutigen Dienstag Vormittags gingen die Server des Action-Rollenspiels „The Division 2“ ein weiteres Mal aufgrund von Wartungsarbeiten vom Netz.

Mittlerweile stehen die Server wieder zur Verfügung. Selbiges gilt für das Update auf die Version 12.3, das im Zuge der heutigen Wartungsarbeiten aufgespielt wurde. Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen lässt, nahmen sich die Entwickler zum einen kleineren Fehlern an, die in vereinzelten Fällen zu Abstürzen führen konnten. Darüber hinaus wird mit sofortiger Wirkung die erste Season von „The Division 2“ wiederholt.

Entwickler arbeiten an einem komplett neuen Spiel-Modus

Wie kürzlich noch einmal bestätigt wurde, dürfen sich die Spieler von „The Division 2“ in diesem Jahr über zahlreiche Updates und frischen Content freuen. Unter anderem wird hinter den Kulissen an einem komplett neuen Spiel-Modus gearbeitet, der Ende 2021 erscheinen und laut offiziellen Angaben für spielerisch frischen Wind in der Welt von „The Division 2“ sorgen wird.

Zum Thema: The Division 2: Neues Update erscheint Ende 2021 – Entwickler planen einen neuen Modus

Abgesehen von der Tatsache, dass mit dem neuen Spiel-Modus bedeutende Änderungen an den grundlegenden Spielmechaniken vorgenommen werden, wurden bisher keine weiteren Details zum kommenden Spiel-Modus genannt. Ebenfalls unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung des Modus zu rechnen ist.

„The Division 2“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann das Action-Rollenspiel zudem auf den neuen Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 gespielt werden.

Quelle: Ubisoft Forums

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2