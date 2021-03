DARQ Complete Edition: Der Releasetermin und ein frischer Trailer zur PS5-Fassung

Die "DARQ: Complete Edition" erscheint auch für die PS5.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die „DARQ Complete Edition“ für die alten Konsolen sowie den PC veröffentlicht, während die Umsetzungen für die New-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S für einen Release im Jahr 2021 bestätigt wurden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Unfold Games in Zusammenarbeit mit dem Publisher Feardemic bekannt gaben, wird die „DARQ Complete Edition“ noch in diesem Monat für die Konsolen der neuen Generation erscheinen. Genau genommen wird es am 25. März 2021 so weit sein. Begleitet wurde die Enthüllung des finalen Releasetermins von einem kurzen neuen Trailer.

Das wird technisch geboten

Solltet ihr die „DARQ Complete Edition“ bereits für die Xbox One oder die PlayStation 4 euer Eigen nennen, dann könnt ihr diese einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung unterziehen. Auf der PlayStation 5 bietet euch die „DARQ Complete Edition“ zwei Darstellungs-Modi. Zum einen haben wir es hier mit dem Cinematic-Modus zu tun, der eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde liefert.

Zum Thema: DARQ Complete Edition: Next-Gen-Fassung für die PS5 verschiebt sich auf 2021

Hinzukommt der Performance-Modus, der euch flüssige 60FPS und die 1800p-Auflösung liefert. In „DARQ“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Jungen, dem in einem Traum klar wird, dass er träumt. Sein Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum aus dem er nicht entkommen kann. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt Lloyd wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik zu seinem Gunsten manipuliert und macht sich damit das fließende Gewebe seiner Traumwelt zu eigen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DARQ