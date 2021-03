Amnesia Rebirth: Kosten noch nicht eingespielt – Entwickler nennen Verkaufszahlen

In einer aktuellen Mitteilung nannten die Entwickler von Frictional Games aktuelle Verkaufszahlen zum Horror-Abenteuer "Amnesia: Rebirth". Gleichzeitig räumte das Studio ein, dass die Entwicklungskosten noch nicht eingespielt wurden.

"Amnesia: Rebirth" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichten die Entwickler von Frictional Games das Horror-Abenteuer „Amnesia: Rebirth“ für die PlayStation 4 und den PC.

In einem ausführlichen neuen Statement sprach das Studio unter anderem über das kommerzielle Abschneiden von „Amnesia: Rebirth“ und wies darauf hin, dass die Verkaufszahlen nach einem starken Start einbrachen. Weltweit verkaufte sich der Horror-Titel demnach etwas mehr als 100.000 Mal und konnte laut offiziellen Angaben bisher nicht einmal die Entwicklungskosten einspielen.

SOMA ein kommerzieller Erfolg

„Bis heute haben wir mehr als hunderttausend Exemplare von Amnesia: Rebirth verkauft und wir sehen die Zukunft des Spiels sehr optimistisch. Wir haben in letzter Zeit eine Zunahme des ‚Geschwätzes‘ über das Spiel gesehen und es erhält viel Liebe und Lob“, so Frictional Games zu den Verkaufszahlen von „Amnesia: Rebirth“.

„In Kombination mit zukünftigen Verkaufsereignissen sowie einem größeren Update, an dem wir gerade arbeiten (Neuigkeiten folgen in Kürze), sind wir sicher, dass das Projekt in nicht allzu ferner Zukunft rentabel wird“, führen die Entwickler aus.

Rundum zufrieden hingegen ist Frictional Games mit den Absatzzahlen von „SOMA“, das sich alleine auf dem PC mehr als eine Million Mal verkaufte. Hinzukommen die Absätze auf den Konsolen, zu denen jedoch keine handfesten Zahlen genannt wurden.

Quelle: Frictional Games

