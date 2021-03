Der Herr der Ringe Gollum: Neuer düsterer Teaser-Trailer veröffentlicht

"Der Herr der Ringe: Gollum" erscheint 2022.

Aktuell entsteht beim deutschen Entwicklerstudio Daedalic Entertainment das Stealth-Action-Adventure „Der Herr der Ringe Gollum“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Im Januar räumte das Hamburger Studio ein, dass das Fantasy-Abenteuer noch etwas mehr Zeit benötigt und sich daher auf das Jahr 2022 verschieben wird. Quasi als kleines Trostpflaster wurde heute ein frischer Teaser-Trailer zu „Der Herr der Ringe Gollum“ veröffentlicht, der recht düster daherkommt. Sonderlich vielsagend ist das Video aber leider nicht.

Gameplay-Enthüllung steht unmittelbar bevor

Allzu lange werden wir uns jedoch nicht mehr gedulden müssen, bis wir endlich einen konkreten Blick auf das neue Abenteuer von Gollum werfen können. Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, wird „Der Herr der Ringe Gollum“ nämlich zu den Titeln gehören, die im Rahmen der Future Games Show am morgigen Donnerstag Abend präsentiert werden.

Zum Thema: Der Herr der Ringe Gollum: Enthüllung des Gameplays steht bevor

Wie es der Name des Fantasy-Titels bereits andeutet, übernehmt ihr in „Der Herr der Ringe Gollum“ die Kontrolle über den namensgebenden Protagonisten und steuert diesen durch ein klassisches Stealth-Adventure. Offiziellen Angaben zufolge werdet ihr Gollum und den Konflikt, der in seinem Inneren tobt, auf eine komplett neue Art und Weise kennen lernen.

„Der Herr der Ringe Gollum“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum