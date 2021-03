Call of Duty WW2 Vanguard: Gerücht zur verwendeten Engine

Immer mehr Publikationen berichten, dass "Call of Duty WW2 Vanguard" der neuste Teil der populären Reihe ist. Inzwischen landete auch die verwendete Engine in der Gerüchteküche.

Die "Call of Duty"-Reihe machte schon 2017 einen Ausflug in das WW2-Setting, nachdem die Reihe in diesem Zeitabschnitt ihren Ursprung fand.

Nachdem kürzlich durchsickerte, dass der nächste Teil der populären „Call of Duty“-Reihe den Namen „Call of Duty WW2 Vanguard“ tragen wird, möchten mehrere Publikationen von ihren Quellen eine Bestätigung und weitere Details erfahren haben.

Zu den Publikationen zählt unter anderem Eurogamer. Am Wochenende betonten die Redakteure, dass es sich beim genannten Titel voraussichtlich um die finale Bezeichnung des neuen Shooters handelt. Zu erwarten sei allerdings ein „ein traditionelles WW2-Setting“ und nicht wie im Vorfeld vermutet eine alternative Zeitleiste, in der noch in den 1950er-Jahren der Zweite Weltkrieg ausgetragen wird.

Informationen zur Engine

Inzwischen meldeten sich die Redakteure vonzu Wort und warfen Informationen zur verwendeten Engine ins Rennen. Es wird davon ausgegangen, dass im Fall von Sledgehammers „Call of Duty WW2 Vanguard“ eine Rückkehr zur „Modern Warfare 2019“-Engine „IW8“ stattfand. Sie treibt auch „Warzone“ an. Beim im vergangenen Jahr veröffentlichten „Cold War“ kam hingegen eine verbesserte Version der „Black Ops 4“-Technologie zum Einsatz – allerdings mit Tools der „IW8“.

Die Rückkehr zur „Modern Warfare“-Engine dürfte vor allem den Spielern entgegenkommen, die das Aussehen und das Spielgefühl des Spiels aus dem Jahre 2019 bevorzugen, zumal sich der Wechsel zwischen den Multiplayer-Modi von „Warzone“ und „WW2 Vanguard“ dadurch konsistenter anfühlen sollte.

Auch ist davon auszugehen, dass sich „Call of Duty WW2: Vanguard“ die Waffen und den Spielverlauf mit „Warzone“ teilen wird, so wie es bereits bei „Black Ops Cold War“ der Fall ist. Aufgrund der Änderung des Zeitrahmens müsste „Warzone“ allerdings größeren Überarbeitungen unterzogen werden.

Wann „Call of Duty WW2 Vanguard“ offiziell angekündigt wird, ist weiterhin offen. Einige Monate dürften allerdings noch vergehen. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wurde beispielsweise Ende August 2020 offiziell enthüllt.

