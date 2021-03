Genshin Impact: PS5-Version angekündigt und erster Trailer

"Genshin Impact" fand seit dem Launch im vergangenen Jahr viele Fans.

Das Action-RPG „Genshin Impact“ ist seit einigen Monaten auf der PS4 verfügbar und kann dank der Abwärtskompatibilität der neuen Konsole auch auf der PS5 gespielt werden. Doch eine eigenständige PS5-Fassung wurde bislang nicht veröffentlicht. Das ändert sich in Kürze.

4K-Auflösung und verbesserte Texturen

Die PS5-Version des Free-to-Play-Spiels aus dem Hause miHoYo soll im Frühjahr 2021 auf den Markt gebracht werden, wie sich der heutigen Ankündigung entnehmen lässt. Mit dem Upgrade wird das Open-World-Erlebnis laut Hersteller mit einer 4K-Auflösung, verbesserten Texturen und schnelleren Ladezeiten aufgewertet. Einen ersten Eindruck vermittelt ein PS5-Trailer zu „Genshin Impact“, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

„Genshin Impact“ wurde in der erhältlichen Version am 28. September 2020 für PlayStation 4 und andere Plattformen veröffentlicht. Seit dem Launch können Spielerinnen und Spieler in die Rolle des mysteriösen “Reisenden” schlüpfen, der sich auf die Suche nach Antworten begibt, um seinen verlorenen Verwandten zu finden. Im Spielverlauf erkundet ihr dabei die Landschaften von Teyvat. Dabei handelt es sich um eine Welt, in der sieben Götter über die Elemente herrschen.

Falls ihr „Genshin Impact“ momentan auf der PlayStation 4 spielt, könnt ihr das Abenteuer auf der PS5 nahtlos fortsetzen. Der Titel steht wie erwähnt ab Frühjahr 2021 in einer eigenständigen Version für die PS5 zum Download bereit. Sobald der finale Termin folgt, lassen wir es euch wissen.

