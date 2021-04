Borderlands der Film: Darsteller für Atlas bestätigt – Frische Details zur Handlung

"Borderlands" findet den Weg in die Welt der Filme.

In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene bekannte Darsteller bestätigt, die in der Verfilmung von „Borderlands“ mit von der Partie sein werden.

Darunter Jamie Lee Curtis (Dr. Tannis) , Kevin Hart (Roland), Jack Black (Clap-Trap) oder Florian Munteanu, der in die Rolle des psychotischen Krieg schlüpft. Wie nun bekannt gegeben wurde, dürfen sich die „Borderlands“-Fans auf eine weitere Hollywood-Größe freuen. Die Rede ist von Edgar Ramirez, der zuletzt in „Zero Dark Thirty“ oder „Point Break“ zu sehen war und in „Borderlands“ Atlas, den Gründer des gleichnamigen Konzerns, verkörpert.

Ergänzend zur Verpflichtung von Ramirez wurden frische Details zur Handlung des „Borderlands“-Films bestätigt. Im Film kehrt Lilith (Blanchett), eine berüchtigte Gesetzlose mit einer mysteriösen Vergangenheit, widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um nach einer Spur der vermissten Tochter des mächtigsten S.O.B. des Universums zu suchen. Lilith bildet dabei ein Bündnis mit einem unerwarteten Team.

Dieses besteht aus Roland, einem ehemaligen Elite-Söldner, der jetzt verzweifelt nach Erlösung sucht, der jungen Tiny Tina, Tinas Beschützer Krieg, der Wissenschaftlerin Tannis sowie dem geschwätzigen Roboter Clap-Trap. Um das vermisste Mädchen zu finden und zu beschützen, nimmt der ungleiche Trupp den Kampf gegen Banditen und eine außerirdische Macht auf.

Da das Mädchen möglicherweise den Schlüssel zu unvorstellbarer Macht besitzt, steht mehr als nur das Schicksal von Pandora auf dem Spiel. Wann „Borderlands“ im Endeffekt den Weg in die Kinos findet, ist weiter unklar.

Just announced! @edgarramirez25 is set to play Atlas, a business titan, arms manufacturer, and the most powerful person in the universe in the Borderlands Movie!

🎥 https://t.co/GtMQ5XxtIB

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) April 5, 2021